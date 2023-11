Vito Iacono: “Ancora una mancata partenza da Forio! Adesso basta!”

Gaetano Di Meglio | La questione trasporti marittimi è sempre calda. Soprattutto nei mesi freddi. Questa volta la denuncia arriva da Vito Iacono, consigliere comunale di opposizione a Forio che, con un post facebook, richiama alle sue responsabilità l’Alilauro.

“All’imbarco dell’aliscafo delle 11.45 da Ischia per Napoli Molo Beverello di una compagnia, non degna di citazione, mentre il comandante aveva grande premura di partire, arriva una signora con le proprie figlie con il biglietto delle 11.20 da Forio. È evidente che, la non citata compagnia, non ha effettuato, ancora una volta, la partenza, non dando neanche la possibilità ai passeggeri di raggiungere il porto di Ischia in sicurezza e senza scapicollarsi. Non entro nel merito del comportamento del Comandante, che avendo specifiche responsabilità sulla mancata partenza da Forio, bene avrebbe fatto a preoccuparsi di favorire il tranquillo imbarco per i passeggeri provenienti da Forio, chiedendo loro almeno scusa per il disagio. Per il resto è giunto il momento di dire BASTA!”

“I trasporti marittimi – continua il consigliere – rappresentano un asset strategico per la tutela dei diritti dei nostri concittadini e per lo sviluppo economico della nostra Isola e chi ha competenza e responsabilità è chiamato a far rispettare le regole! Anche se fosse vero, e non lo è per tutti, che non godono di contributi pubblici, gli armatori farebbero bene ricordare che navigano sul mare, che è di tutti, ed ormeggiano su infrastrutture che sono di tutti, senza scomodare etica ed estetica, oltre Valori, ai quali il tessuto imprenditoriale farebbe bene a riferirsi. Sono convinto che la Regione Campania e le Autorità competenti, smentendo ogni sospetto di profili collusivi, vorranno dare segnali forti introducendo anche ulteriori regole di salvaguardia dei diritti dell’utenza, con particolare riferimento al rispetto del piano approdi, ed ad introdurre nelle condizioni per l’assegnazione delle linee passaggi gratuiti per i malati oncologici e cittadini affetti da disabilità costretti ad andare in terraferma per le terapie anche riabilitative”.

Il testo del consigliere, poi, continua “sarebbe interessante conoscere quali sarebbero stati gli investimenti programmati dalle compagnie di navigazione che operano nel golfo di Napoli, nell’ambito delle misure specifiche previste dal PNRR per rinnovare la flotta e renderla più sicura, confortevole, veloce, limitando l’impatto ambientale anche in termini di consumi energetici e perché la Regione non impone standard omologhi a questi obiettivi. Da Capogruppo Consiliare del comune di Forio – chiarisce e conclude Iacono – e membro della commissione trasporti chiederò venga fatto un lavoro di inchiesta e venga richiesta la sostituzione delle compagnie inadempienti. Ovviamente confido in altrettante posizioni determinate da parte dei sindaci ad oggi silenti e complici!”.