Vito Iacono: “Ancora con la promessa del posto fisso. Basta prendere in giro gli elettori”

L’avvocato Iacono, candidato con Insieme per Forio e Stani Verde candidato sindaco, accende un riflettore importante su alcune dinamiche da campagna elettorale: la promessa del posto fisso e del posto di lavoro. Un retaggio politico del passato che nel 2023 offende a livello umano. “Continuare a fare leva sul sogno del posto fisso da parte di qualche collega candidato, non avvocato ci tengo a precisare, che purtroppo promette cose che non sono possibili, magari approfittando di situazioni economiche difficili e impegnative, non fa altro che creare quella sfiducia nella politica che poi sfocia nell’astensionismo. Basta!”