Vito Iacono: “Altro che resilienza pubblica, usate l’albo pretorio manuale”

Una delle caratteristiche indispensabili che viene richiesta alle aziende moderne è quello della resilienza del business, ovvero la capacità di continuare a operare (seppur a ritmo ridotto) anche in presenza di eventi catastrofici come un attacco informatico di questo tipo. Invece, i servizi alla pubblica amministrazione e ai cittadini sono rimasti bloccati per molti giorni. Nel merito, è intervenuto anche il consigliere comunale di Forio, Vito Iacono: “Nel solito imbarazzante silenzio, al netto di uno scarno e datato comunicato, sono giorni che l’Albo Pretorio e l’area del sito del Comune di Forio relativo all’amministrazione trasparente non è accessibile insieme ad altri servizi fondamentali per la vita amministrativa di un Paese, dei suoi Cittadini e della vita socio economica”.

“Con buona pace – continua Iacono – di chi pensa che guidare un Paese significhi presiedere un comitato per i festeggiamenti, mortificando ruolo, istituzioni e cittadini, sarebbe stata cosa buona e giusta, ma sono ancora in tempo, di definire una strategia e comunicare in che modo intendono rendere pubblici gli atti amministrativi che, immagino, stanno continuando a produrre.

Certo si poteva tornare all’affissione nella sede del Municipio ripristinando il vecchio Albo Pretorio, ma mi sembra incredibile che in tutti questi giorni non sia stato possibile prevedere una nuova area del sito istituzionale dell’Ente, che è sempre risultato accessibile, dove pubblicare gli atti di recente proemanazione.

Ma la cosa più incredibile è il … silenzio!!! Ed intanto, mentre nulla si fa per garantire servizi ed informazioni, prolifera sui social l’attività di creazione di nuovi profili “nazionali” o locali con sponsorizzazioni per alimentare un sistema propagandistico offensivo della intelligenza della nostra gente e della storia del nostro Paese, oltre che della verità.

Sponsorizzare e propagandare bugie non è una cosa bella, ed è ancora più brutto al tempo del Natale.”