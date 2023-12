Vito Iacono: «A Natale cimiteri di Forio aperti anche al pomeriggio!»

Le festività natalizie sono ormai alle porte e Vito Iacono interviene su una questione che sta a cuore ai parenti dei defunti, quindi a gran parte della cittadinanza di Forio. Chiedendo all’Amministrazione comunale di attivarsi per lasciare aperti i cimiteri anche nelle ore pomeridiane dei giorni di festa nel periodo natalizio.

Il consigliere di opposizione illustra la sua proposta e indica anche le modalità organizzative non tralasciando la critica agli amministratori foriani: «A Forio, dove viene riconosciuto solo il “diritto” (???) a chi vuole divertirsi e non si garantisce la possibilità di piangere i propri defunti nei pomeriggi dei giorni di festa, a Natale.

Sono giornate particolari per chi ha subito gravissimi lutti e non è un capriccio sentire il bisogno, soprattutto in questo periodo, di visitare le tombe dei propri congiunti e restare in quel luogo per provare ad alleviare il proprio dolore e colmare il vuoto che le persone amate lasciano.

Non è complicato procedere ad un provvedimento che disciplini l’apertura anche pomeridiana in tutti i giorni delle festività natalizie, anche senza custodia, affidando la chiusura alla comando della Polizia Municipale.

Oltre ogni polemica, capriccio, esercizio o abuso di un potere(???) che neanche hanno, è una questione di sensibilità, di rispetto, di civiltà!!!».

Non solo movida ed eventi di intrattenimento anche culturale, ma anche piccole iniziative che però sono importanti. Questo il senso dell’intervento di Vito Iacono.