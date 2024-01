Vito Iacono: «A Forio dopo le lucidi Natale il buio dell’inverno»

Ugo De Rosa | E’ iniziato un nuovo anno, ma per Vito Iacono è sempre tempo di mettere in luce le pecche dell’Amministrazione comunale di Forio: «Dopo la “grande abbuffata” del nulla, usando ed abusando del Natale, ma soprattutto di un tessuto sociale fragile, con buona pace di chi vi ha partecipato da primo commensale e oggi manifesta qualche perplessità, l'”attività amministrativa” del Comune di Forio riprende con quello che potrebbe sembrare il prosieguo del cosiddetto spoils system che, non a caso, nella traduzione letterale diventa “sistema del bottino”».

La critica ovviamente non poteva non riferirsi anche alla “rivoluzione” nell’organigramma voluta dal sindaco Stani Verde: «In effetti più che un riassetto della macchina amministrativa dell’Ente sembra una vera e propria resa dei conti all’interno del sistema in quello che da sempre ho definito una vera e propria infrastruttura del mal governo e degli imbrogli che parte dalla privatizzazione della gestione dei rifiuti, passa per il fitto del Green Flash, fino alle vergognose scelte operate per il porto di Forio, non dimenticando la mancata metanizzazione ed i lavori pubblici.

E non è casuale che gli attuali amministratori siano stati, a suo tempo, gli architetti ed i realizzatori di quel sistema e del relativo apparato di potere coi funzionari nel ruolo di pedine, e talvolta di vittime, insieme agli ignari cittadini.

Ho sempre sostenuto che erano e sono due facce della stessa sporca medaglia che nel tempo si sono passate il testimone lasciando inalterato il modello di potere e di interessi limitandosi a spostarlo, a seconda di chi raccoglieva il testimone, verso i propri sodali.

Ma forse oggi la medaglia ha una sola faccia!

E così di merito, competenza, trasparenza, bene comune, non restano che le chiacchiere elettorali con le quali si sono presi in giro i nostri concittadini».

La conclusione, per il consigliere di opposizione, è che «Forio ha bisogno di ben altro e la politica ed amministrare la Cosa Pubblica, che è di tutti, è un’altra cosa!».

LA POLEMICA CON STANI VERDE: NON HAI STILE ISTITUZIONALE

Quella dell’8 agosto 2023 non è l’unica nota inviata al Sindaco ed agli uffici, non è l’unica sollecitazione, proposta, eccezione formulata a mezzo mail o nei dibattiti, anche pubblici ed istituzionali, quale è un Consiglio Comunale, massimo organo di rappresentanza, confronto, di democrazia!!!

E la risposta è arrivata nella seduta del 24 novembre 2023!

Non mi permetto di giudicare lo stile, il garbo istituzionale, l’educazione, ritengo solo opportuno e necessario ribadire di avere una idea ed una cultura decisamente diversa di politica, di democrazia, di confronto, anche di scontro forte e deciso per favorire le migliori scelte per il mio Paese e la mia Gente,

Tanto è che Panza, e tanti sportivi, sono senza palestra nonostante i tanti soldi sprecati per convertire in pessime aule quella esistente e il campo all’aperto resta un’area di degrado in prossimità della scuola di Panza, e che bastava solo una piccola parte delle tante, direi troppe, centinaia di migliaia euro spesi per il Natale per realizzare una tendostruttura a Panza che, se proprio ne avevano bisogno, poteve anche ospitare qualche iniziativa del vergognoso spettacolo cabrettistico, tutt’altro che natalizio, proposto ai cittadini panzesi che hanno ben altra storia e culturale e meritano, come il resto del Paese e della Cittadinanza altro ed alto rispetto!