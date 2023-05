Vito Elia: “Un’isola senza divertimento è un’isola morta. Con troppo è comunque morta”

Alessia Pecchiai | Incontriamo Vito Elia, candidato nella lista Amore per Forio, con Pasquale Capuano Sindaco, nel suo regno, dietro al bancone del suo locale, mentre ci prepara un cocktail. E subito gli chiedo perché ha deciso di uscire dalla sua zona comfort per scendere in campo con Pasquale Capuano..

E come è nel suo stile, la risposta arriva diretta “se non cambiamo noi giovani quello che c’è nel Paese non lo può cambiare nessuno. Io sono sempre stato innamorato di Forio. Nei vari anni ho sempre lavorato per Forio, abbiamo gestito la discoteca di famiglia, e ho sempre fatto, a volte anche quando è stato controproducente per le nostre attività, del bene al Paese: ho aperto la discoteca anche in momenti difficili per far trovare ai ragazzi foriani sempre un posto dove divertirsi. Ho sempre organizzato eventi qui a Forio e sono sempre stato quello che saliva le scale alla ricerca del permesso e dall’altra parte trovavo persone a cui dovevo spiegare cosa volevamo fare. Ho pensato fosse arrivato il momento di mettermi io dietro quella scrivania: cercherò di fare del bene per i ragazzi che vogliono organizzare gli eventi”.

Vito Elia per tutti è la”Forio che non dorme mai”, e una Forio che non dorme è anche una Forio che potenzialmente potrebbe attrarre quella tipologia di turismo a cui il resto dell’isola non offre molto. E di questo il candidato di “Amore per Forio” è convinto.

“Abbiamo lanciato qualche anno fa lo slogan Forio de Janeiro proprio perché Forio, con le sue spiagge, il suo divertimento può diventare il centro dell’isola di Ischia. Abbiamo delle spiagge bellissime, abbiamo dei posti all’aperto spettacolari di cui il turista si innamora. Io per anni ho preso parte ad una regata che si svolgeva a Forio alla quale partecipavano ragazzi provenienti da tutte le parti d’Europa e che chiedevano di organizzare eventi in posti in cui non era mai stato fatto prima: alla darsena del porto, nel Piazzale del Soccorso. Ma noi abbiamo tantissime altre location che si potrebbero prestare ad ospitare eventi di vario genere. Ho detto, quindi, Forio non dorme mai perché Forio si deve svegliare e noi giovani possiamo creare un by night divertente e un turismo completamente differente rispetto a quello a cui siamo abituati. Un turismo che ha uno spending maggiore, che ci paga e ci fa divertire”.

Gli controbatto che parlare di by night spesso spaventa perché si pensa che possa andare a “disturbare” la tipologia di turismo a cui ormai la nostra isola è abituata. Anche su questo Vito Elia ha le idee ben chiare e vuole rassicurare tutti.

“Noi – spiega – non parliamo mai di rave o concerti che distruggono il benessere. Noi quello che vogliamo fare è qualcosa a cui oggi è abituato anche il turista di una fascia medio alta. Non vogliamo intercettare il ragazzo che arriva e vuole divertirsi spaccando tutto, ma un pubblico che porta qualcosa. Di giorno si fa le terme, anzi le SPA, si fa il bagno, si fa il giro in spiaggia, compra qualcosa al negozio e la sera si diverte senza distruggere niente, ma dando del bene al Paese. Noi dobbiamo far quadrare e coesistere le cose, perché un’isola senza divertimento è un’isola morta, un’isola con troppo divertimento è comunque morta. Noi dobbiamo far coesistere diverse generazioni: il genitore che si fa le terme e porta ad Ischia il figlio che si vuole divertire, oppure le coppie che hanno dei bambini e vogliono comunque divertirsi stando tranquilli per i figli.

E tutto questo lo possiamo fare perchè abbiamo degli spazi talmente grandi che possiamo dividerei e creare un divertimento pulito, che è la prima cosa. Divertimento pulito per tutti”.

Tra l’altro Forio potrebbe non dormire per dodici mesi l’anno. E questo è proprio l’obiettivo di Vito Elia “anche perché – spiega – sento parlare tanti posti turistici d’Italia, d’Europa e del mondo che chiudono al termine dei sei mesi estivi, a quel punto – si chiede il candidato – dove vanno le persone? Vanno a fare la spa e si divertono. Noi a Forio abbiamo questa potenzialità, abbiamo delle terme che ci permetterebbero veramente di lavorare tutto l’anno. Abbiamo il divertimento che possiamo creare senza fermarci mai.

Dodici sarebbe bellissimo, ma anche allungare la stagione a otto o dieci mesi già sarebbe un passo avanti per poter crescere sempre di più. Io, per esempio, lavoro dodici mesi all’anno con la mia attività e come me possiamo farlo tutti. Non ho mai avuto l’obiettivo di andare a lavorare fuori perché ho sempre cercato di far crescere quello che abbiamo qui, perché voglio dare un futuro ai miei figli e ai miei amici che hanno bisogno di creare ricchezza e lavoro. Cresciamo sempre insieme – chiosa Elia – portiamo qualcosa di buono. Far crescere le persone è il mio obiettivo”.

La nostra chiacchierata con Vito Elia si chiude con l’immancabile appello al voto.

“Chi mi conosce lo sa. Sono uno che ci ha sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto. Ho creato divertimento, ho fatto ballare, ho fatto bere, ho sempre cercato di dare qualcosa. Non ho mai chiesto nulla in cambio e neanche adesso lo farò.

Non chiedo il voto perché ne ho bisogno. Io chiedo che voi votiate me perché vedete in me una persona che veramente può cambiare le cose. Io ci proverò fino alla fine, Lo sapete, sono molto determinato”.