Vitale Pitone: “Strisce blu, davvero era una priorità?”

In merito alla delibera commissariale del Comune di Casamicciola Terme, non condivido la scelta di riattivare la sosta a pagamento (strisce blu). In questo momento di difficoltà che attraversa il nostro comune, sia dopo il sisma che dopo la frana del 26 novembre, vessare ulteriormente i nostri concittadini economicamente, anche se con importi esigui, mi sembra un iniziativa priva di senso logico” si legge nella nota di Vitale Pitone, rappresentante della LEGA sull’isola d’Ischia.

Prendendo anche in considerazione che sul territorio Comunale non sono più a nostra disposizione gli spazi per i parcheggi, come ad esempio Piazzale Ancora, Zona giostrine etc,etc. Grava anche l’inadeguata sicurezza che insiste sulle strade del nostro territorio, con ancora presenti residui di fango, caditoie da pulire per non parlare del definitivo ripristino dell’illuminazione pubblica in molte zone non ancora effettuato. Non mi voglio dilungare ancora elencando le molteplici problematiche che affliggono la nostra preziosa terra. Ma mi chiedo se in questo momento sia davvero importante dare priorità alle casse del Comune anziché quelle di tutti i cittadini Casamicciolesi.