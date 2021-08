Vitale Pitone: “Io casamicciolese e terremotato dopo 4 anni ho ancora una rabbia in corpo….”

Nel quarto anniversario del sisma del 2017 Vitale Pitone ha condiviso: “Io Casamicciolese e Terremotato, dopo 4 anni, ancora ho una rabbia in corpo.. 21/08/2017 Terremoto Isola d’Ischia che ha interessato in modo forte e significativo il Comune di Casamicciola Terme e in modo meno importante (ma solo x numero di fabbricati interessati) il comune di Lacco Ameno e Forio. Parere mio personale, il PD ci ha affossati, dobbiamo ringraziare la Regione Campania con a capo De Luca che dalla data del sisma hanno ostacolato in tutti i modi le possibilità di iniziare in modo celere e concreto la ricostruzione, fino a quando sono riusciti nel 2019 a pretendere e ottenere il Piano di Ricostruzione in capo alla Regione e da quel momento che nulla è stato fatto, solo sperpero di soldi pubblici per incarichi ecc. oggi 20/08/2021 ancora si aspetta il Piano di Ricostruzione dalla Regione. Solo chi ha Visto, Sentito e Vissuto il Terremoto sulla propria pelle, (ogniuno in modo proprio) può capire! Il resto sono chiacchiere. Se non si riesce a spazzare via questa sinistra burocrate e inutile non riusciremo mai ad ottenere soluzioni concrete per i nostri territori e per la nostra Nazione.”

