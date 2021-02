Vita da vaccinati | #4WD

- Advertisement -

Da ieri gli ischitani entrati nel loro ottantesimo anno d’età hanno cominciato a recarsi all’ex Clinica San Giovan Giuseppe per le vaccinazioni anti-Covid. Tra questi, il mio papà, ottantanove anni suonati; e oggi sarà la volta di mio suocero, un anno in meno, anch’egli prenotato attraverso la piattaforma regionale online. Al termine di questa prima fascia d’età, si procederà in ordine decrescente verso un pubblico sempre più giovane, puntando nel minor tempo possibile a quell’isola Covid free di cui Vi ho parlato proprio nei giorni scorsi e che, al momento, resta un sogno proibito, vista la necessità dello Stato di controllare in assoluto la commercializzazione e la somministrazione dei vaccini.

- Advertisement -

Mentre scrivevo questo pezzo ero in viaggio per Milano, ma ho avuto modo di sentire mio padre. Egli ha osservato scrupolosamente le prescrizioni per evitare il contagio e per lunghissimo tempo ha limitato le sue uscite alla rituale visita quotidiana al cimitero e alla messa domenicale, trascorrendo in casa la restante e maggior parte della giornata. L’impressione che ho avuto da parte sua è stata quella dell’emozione di una rinascita a nuova vita, un processo di liberazione che è appena cominciato e che culminerà tra venti giorni con il richiamo definitivo.

Di certo Babbo dovrà continuare a portare la mascherina e a fare attenzione ai suoi contatti. Ma almeno sulla carta, potrà sentirsi molto più sereno nel riprendere, gradualmente, quella vita normale che oggi rappresenta un autentico privilegio sottratto per sempre a tanti.

Mentre Vi scrivo, ci sono miei amici coetanei i quali, con trentasette e mezzo di febbre e un mal di testa latente, sono corsi a fare il tampone per scongiurare il rischio positività. L’altro ieri, invece, un’amica farmacista molto più giovane di me era ad un noto centro diagnostico per verificare se a distanza di un po’ di tempo dal richiamo vaccinale la sua immunità fosse ancora un dato di fatto.

Passerà, amici. Passerà!