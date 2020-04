Visto dalla Piazza. La mente confusa

Geppino Cuomo | Quanta confusione in testa. Quanta confusione fra una testa e l’altra. In questi giorni in piazza non c’era nessuno o quasi. Fuori ai supermercati, per lo più ci si manteneva molto a distanza, facendo finta anche di non conoscersi dietro quella mascherina che nessuno voleva tenere ma che tutti esibivano come un distintivo sportivo.

Per giorni ci si è lamentati tutti, obbedendo. Un modus vivendi che non ci appartiene, o meglio non ci apparteneva. Il nostro istinto è stato quello di non farsi mettere il bavaglio, è stato quello di disubbidire per conservare una nostra sacrosanta libertà.

Ma poi, pensando che non sapevamo cosa farcene di quella libertà contagiosa e pestifera, abbiamo finto di obbedire, non era altro invece che una semplice coincidenza. Desideravamo che non ci venisse imposto niente, ma che fosse una decisione solo nostra, per la nostra salute. Le improperie a chi usciva liberamente? Non sentite, ma solo sentimenti di gelosia. Loro avevano il coraggio di uscire ed essere liberi, noi che temevamo quella libertà, ci appellavamo al senso del dovere.

Quante se ne sono sentite. Alcune assurde, come i senza tetto multati per non essere a casa. Ma se il governo non ha mai preso in considerazione le loro richieste di un tetto, come fa a multarli perché senza colpe dormono per strada? Infermieri e medici, accusati perennemente di essere insensibili, impreparati, senza cuore, all’improvviso sono definiti Eroi. Qui da noi chi fa semplicemente il proprio dovere diventa Eroe da un giorno all’altro. Cosi passa sotto silenzio che a Napoli fra medici ed infermieri appena si è parlato di epidemia, si sono dati ammalati per assentarsi.

Voltando le spalle al nemico, un comportamento non proprio da Eroi. In fondo non era cambiato niente dall’oggi al domani se non l’emotività individuale e collettiva. Prima o poi passerà il coronavirus e la paura e tutto ritornerà come prima. I medici bravi resteranno bravi e quelli scarsi ritorneranno scarsi, degradati da Eroi a scarpari dall’oggi al domani.

Ora si comincia a pensare al dopo quarantena. Si aprono tantissimi spiragli di nuova-vecchia vita. ma le lamentele ricominciano e ritorniamo popolo. Il popolo di sempre. Ora ci dicono che possiamo fare quasi tutto, ma a noi non sta bene. Non abbiamo il coraggio di fare quello che serve o che crediamo giusto. Aspettiamo che ci dicano cosa fare e cosa non fare, perché cosi dopo possiamo prendercela con qualcuno. Si, perchè noi sappiamo cosa significa prendersi le responsabilità e appunto per questo non ce le vogliamo prendere. E’ molto meglio, molto più facile dare la colpa a qualcuno che addossarci colpe che sappiamo essere nostre. I farisei fecero uccidere Gesù, anche se potevano farlo benissimo loro. Ma nessuno ebbe il coraggio e la responsabilità di farlo, preferendo che a farlo fossero i romani. Ora ci dicono che chi nel giro dei duecento metri dalla propria abitazione ha anche la spiaggia potrà fare il bagno. Un privilegio di pochi rispetto alla popolazione tutta dell’isola. E allora non va bene. Perché loro si e gli altri no? E’ un po’ come la zona a traffico limitato, perché i residenti si e gli altri no? Siamo noi, ora si che ci riconosciamo, siamo il popolo più bello del mondo. Peccato che lo sappiamo solo noi!