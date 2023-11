visitischia, Enzo Ferrandino: “Oggi abbiamo colmato un vuoto del passato e teso una mano alle sfide del futuro”

La presentazione del primo portale, pubblico, di natura turistica, è stata l’occasione per raccogliere le dichiarazioni del primo cittadino di Ischia.

Il comune di Ischia ha presentato la parte pubblica della DMO con la presentazione del portale visitischia.info, ma dalle parole del sindaco Enzo Ferrandino è nata invece una nuova declinazione. Sindaco parlava di una infrastruttura per la promozione

“Sì, stamattina abbiamo potuto sunteggiare il concetto del contenuto dell’incontro proprio con la presentazione di un’infrastruttura. Nella nostra località abbiamo l’importantissima e centrale infrastruttura portuale per gli arrivi e le partenze dei viaggiatori e dei cittadini residenti ischitani, stamattina abbiamo presentato quella che sarà l’infrastruttura che utilizzeremo come luogo dove far atterrare coloro che sceglieranno Ischia come meta nella quale trascorrere le loro vacanze e vogliono conoscere quali sono le esperienze che si possono vivere, dove alloggiare, dove mangiare, che cosa fare per impegnare il tempo libero.

Era un’infrastruttura che non c’era, che viene presentata in maniera istituzionale dal comune, è gratuita nell’accesso di tutti gli operatori. Stamattina all’incontro ho salutato e ringraziato anche gli altri sindaci dell’isola che erano presenti e hanno partecipato. Questa è un’iniziativa che democraticamente è aperta a tutto il territorio isolano. Potranno tranquillamente contribuire a dare slancio, vitalità e contenuto a questa infrastruttura, così come anche le imprese che appartengono ad altri territori, organizzandosi in una rete con più o meno i medesimi requisiti, potranno anche loro beneficiare di questo vantaggio promozionale. È uno strumento che non c’era e oggi siamo contenti, perché l’abbiamo materialmente presentato ed è già disponibile per tutti”.

Questo è un progetto con una timeline sui 3 anni, un impegno importante, programmato che farà vedere i risultati tra poco. Quindi per adesso c’è ancora un po’ di dubbio.

“Comprendo quello che stai manifestando, però noi siamo certi e tranquilli sulla bontà del percorso che abbiamo intrapreso. Sappiamo che è un percorso abbastanza lungo, che adesso siamo soltanto ai primi passi, ma pensiamo anche che le realtà istituzionali hanno le risorse a disposizione per poter percorrere in maniera efficace questi percorsi. È importante sottolineare anche un altro aspetto, l’essenza su cui si poggia la DMO e la collaborazione e la forte sinergia che si deve innescare tra tutti gli attori coinvolti. Quando parlo di attori coinvolti, parlo degli attori istituzionali, delle organizzazioni pubbliche, ma soprattutto degli operatori privati.

Fino a ieri, molto spesso, gli operatori si sono atteggiati nel mercato turistico in maniera molto individuale, oggi non è più il momento e ce l’ha spiegato chiaramente stamattina Ejarque. È il momento di muoverci all’unisono come destinazione, quindi il segreto del successo è la capacità che avremo noi ischitani di sviluppare quelle sinergie, quelle cooperazioni, che risultano essere strategiche e vincenti nel contesto che stiamo affrontando”.