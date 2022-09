Virtus Libera, si parte! E’ giunta l’ora dell’esordio in Serie B

Finalmente ci siamo. Dopo averne parlato a lungo, è giunta l’ora dell’esordio in Serie B. Domani pomeriggio l’Isola di Ischia tornerà a vivere le emozioni di un campionato nazionale grazie alla Virtus Libera Isola d’Ischia.

Ovviamente la squadra di mister Monaco ha lavorato al meglio per preparare la prima gara della sua storia nel campionato di Serie B che, bontà del calendario, si giocherà in quel fortino che corrisponde al Palazzetto Casale di Forio. Con il suo calore ed amore, il pubblico isolano ha rivestito un ruolo molto importante nella storia del club isolano ed anche quest’anno non si tirerà indietro. La prima avversaria è il forte Tombesi C5 ma, senza nulla togliere alla validità dell’avversario, è chiaro che l’incontro di domani avrà una infinità di aspetti, con i profili emotivi che necessariamente andranno a braccetto con quelli tecnico-tattici.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, la squadra ha recepito le indicazioni giunte dai due match di Coppa Divisione e lavora duramente agli ordini dello staff tecnico per vivere al meglio l’avventura Serie B; per quanto concerne il lato emotivo, sarà senza dubbio il Palacasale a prendere per mano i ragazzi ed a sostenerli nella avventura Serie B

I convocati. Di Meglio (p), Lubrano E.(p), Beneduce, Cuomo, Fondicelli, Iacono, Lubrano L., Mainolfi, Manieri, Moraes, Morgera, Pereira, Polito, Testa.

Mister Monaco. “Finalmente siamo giunti alla prima gara del campionato. Dopo circa un mese di preparazione, giocheremo – dichiara il tecnico della VL – contro una squadra esperta e reduce da un campionato di Serie A2. I ragazzi si sono allenati bene e come sempre daremo il massimo. Non nascondo che c’ è curiosità, la Serie B per noi è un mondo da scoprire ma sono sicuro che tutti daremo il cento per cento per fare bene”.