Virtus Libera, sfida insidiosa contro lo Sporting Stabia

Il campionato di Serie C/2 prosegue incessante con i suoi ritmi avvincenti e un nuovo sabato di grande calcio a 5 da vivere è ormai alle porte. In questo week end la Virtus Libera Forio ospiterà, sabato 15 febbraio alle ore 15, al Palazzetto Casale lo Sporting Stabia. I gialloblù sono la decima forza del girone B ed appena la scorsa settimana sono stati battuti (per 12 a 2) sul terreno di gioco amico dalla capolista Futsal Guadagno Pack. Pipolo e compagni, anche grazie ai tre punti conquistati sullo Stabia, mantengono il vantaggio di due lunghezze sulla formazione allenata da Gino Monaco, che continua ad inseguire in seconda posizione.

Le News. Una assenza pesante per la Virtus Libera Forio che domani pomeriggio dovrà rinunciare al capitano Enzo Coppa. Il numero quattro biancoverde è, infatti, stato squalificato dal Giudice Sportivo per recidività in ammonizione e, pertanto, oggi pomeriggio sarà costretto a guardare i compagni dalla tribuna. In settimana la squadra ha, nel corso delle sedute, confermato di vivere un buon momento di forma.

I Convocati. Mister Gino Monaco ha diramato al termine dell’allenamento del giovedì, la lista dei dodici convocati: Curci (p), Schiano (p), Beneduce, Boccanfuso, Buono, Cuomo, Iacono, Mainolfi, Melise, Morgera, Polito, Rossi.

Diretta Tv. La sfida tra Virtus Libera Forio – Sporting Stabia, in programma per sabato 15 febbraio, avrà inizio alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e web da Nuvola Tv (canale 859 del digitale terrestre).