Virtus Libera, riecco Grimaldi!

Gradito ritorno in casa Virtus libera Forio. Dopo due anni dalla precedente esperienza, Paky Grimaldi torna ad indossare la maglia biancoverdenera. Pivot con gran fiuto del gol e dalla potente conclusione, Grimaldi è stato tra i protagonisti del campionato di Serie D vinto dalla Virtus Libera Forio nella stagione 2017/18. Impegni personali non gli hanno permesso, successivamente, di sposare il progetto biancoverdenero nel campionato 2018-19, il primo di C2 disputato dalla formazione allenata da Gino Monaco. Dopo l’esperienza dei mesi scorsi alla Futsal Ischia (serieD), Grimaldi ritorna a far del progetto Virtus Libera Forio. «Sono felice di essere ritornato alla Virtus Libera Forio – esprime la sua gioia Grimaldi – e di far parte di questo progetto. Darò il massimo per la squadra, come ho sempre fatto. Sono sicuro che, grazie all’impegno di tutti, disputeremo un buon campionato».

CUOMO – Dal ritorno importante ad una conferma altrettanto importante: mister gol impossibili prosegue la sua avventura con la Virtus Libera Forio. Raffaele Cuomo, classe 1997, sarà, anche nella prossima stagione, a disposizione di mister Gino Monaco. Dopo una esperienza lunga e ricca di soddisfazioni nel calcio a 11 (in particolar modo con le maglie del Barano Calcio e della Nuova Ischia), dodici mesi fa Cuomo ha sposato il progetto della Virtus Libera Forio, mettendosi in gioco nel mondo del futsal. Nella prima stagione, il folletto biancoverdenero ha contribuito notevolmente all’ottimo campionato disputato dalla formazione foriana. Il suo biglietto da visita è stato un gol spettacolare, all’esordio in campionato. Da vedere e rivedere. Come tante altre prodezze, gol e giocate da cineteca, compiute nell’arco della stagione scorsa. «Sono davvero contento – sono le parole di Cuomo – di far parte della famiglia Virtus Libera Forio. Assieme ai miei compagni, desidero portare in alto questi colori e toglierci grandi soddisfazioni. Ce la metteremo tutta».