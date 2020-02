Virtus Libera, oggi difficile sfida in casa del Sorrento 1945

Dopo la convincente affermazione sul Cus Napoli, la Virtus Libera Forio torna in trasferta. Ad attendere i bianco verdi, domani pomeriggio, ci sarà il Sorrento calcio a 5, ottava forza del campionato e reduce dalla sconfitta (per 4 a 2) con la capolista Guadagno Pack. E’ una gara molto importante per la formazione isolana, la quale sta disputando una stagione molto positiva. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Le news. La situazione di emergenza vissuta due settimane fa è ormai alle spalle. Anche se nelle ultime ore sono state le condizioni di Raffaele Cuomo a far nascere un pizzico di preoccupazione all’ombra del Torrione. L’ex Barano, nei giorni scorsi, ha accusato dei problemi e non ha partecipato all’amichevole in famiglia del giovedì sera. Tuttavia, Cuomo dovrebbe comunque essere della gara. Out Ale Iacono, migliora la condizione di Beneduce.

I convocati. Mister Monaco ha convocato per la trasferta di domani 11 giocatori: Curci (p), Trofa (p), Beneduce, Buono, Coppa, Cuomo, Mainolfi, Melise, Morgera, Polito, Rossi.

Diretta tv. La sfida Sorrento – Virtus Libera Forio, valida per la 16° giornata del campionato di Serie C2, si giocherà domani pomeriggio, sabato 8 febbraio, con inizio alle ore 15.00 alla TendaStruttura di Meta di Sorrento. La gara sarà trasmessa in diretta Tv da Nuvola Tv (Canale 859 del digitale terrestre).