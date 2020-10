Virtus Libera in Irpinia col morale alto

E’ una Virtus Libera col morale alle stelle quella che domani andrà a far visita all’Agostino Lettieri. Dopo due vittorie conquistate nelle prime due giornate del campionato, la squadra biancoverdenera andrà a far visita all’Agostino Lettieri, altra compagine protagonista di un grande avvio di stagione. Anche per questo aspetto, il valore dell’avversario ed evitare facili entusiasmi, mister Monaco e la dirigenza, sin dal post gara dello scorso sabato, hanno lavorato per tenere “i piedi per terra” e ricordare che la stagione è appena all’inizio. Quella di domani, proprio per l’ottima partenza delle due compagini, sarà una gara molto interessante. I convocati. Al termine della consueta amichevole in famiglia del giovedì, mister Gino Monaco ha reso nota la lista dei convocati. C’è Lorenzo Rossi, nonostante le condizioni del “prof” non siano delle migliori. Out Ale Iacono per impegni lavorativi. I dodici convocati, pertanto, sono: De Nicola (p), Trofa (p), Beneduce, Buono, Coppa, Cuomo, Fondicelli, Mainolfi, Melise, Morgera, Polito, Rossi.

DIRETTA TV – La gara Agostino Lettieri-Virtus Libera Forio, valida per la terza giornata del campionato di Serie C1, si giocherà alle ore 15.30 a Pratola Serra (Avellino). La gara sarà trasmessa in diretta da Nuvola Tv (canale 859 del digitale terrestre) e sarà visibile sulla pagina Facebook della Virtus Libera Forio.

ARBITRI – La gara sarà diretta dai signori Garofalo di Battipaglia e Pannese di Ariano Irpino.

CLASSIFICA: Virtus Libera Forio, Futsal Terzigno, Agostino Lettieri e Casagiove 6; Guadagno Pack, Napoli Barrese e Unina Futsal Flegrea 3; Trilem Casavatore e Cus Napoli 1; Lu.Pe. Pompei, MaMa San Marzano, Olympique Sinope e Cus Avellino 0.

SERIE C/2: REAL ISCHIA FUORI

Prima trasferta di campionato per la Real Ischia C5, reduce dalla sconfitta interna di sabato scorso contro il Futsal Città di Palma. I gialloblù di Eroico alle 14.30 saranno di scena all’“Olimpic Center” di Casavatore contro lo Sporting Casoria che cerca il bis dopo il positivo debutto stagionale.

CLASSIFICA Gir. C: Progetto Sangiuseppese, Dcs Futsal, San Ludovico, Atletico Chiaiano, Sp.Casoria, Cercola C5 e Futsal Città di Palma 3; Real Ischia, Atl. Tigre Casalnuovo, Meridiana, F.Cisterna, Ter Ignis e Sporting Stabia 0.