Virtus Libera, il sogno termina a Casagiove￼

Finisce in finale il sogno della Virtus Libera Forio. Al Palazzetto in Via Fortuna, è la squadra di Panniello a vincere 3-1 e, conseguentemente, accedere alla fase finale.Esce di scena, dunque, la Virtus Libera Forio, non senza un pizzico di rimpianto. Morgera e compagni, infatti, giocano una gran partita e si mangiano le mani per le tante palle gol costruite e non sfruttate.Il primo tempo è divertente sebbene la prolungata fase di studio tra le due avversarie produca poche palle gol. Al 18′ i padroni di casa si portano in vantaggio con la ripartenza impostata è conclusa da Della Corte.

La Virtus potrebbe pareggiare subito i conti con una occasione capitata a Mainolfi.Nella ripresa, i bianco-verde-nero scendono in campo con la voglia e la grinta di compiere una impresa. Al 5′ è la traversa a respingere il colpo di testa di Beneduce. Poco dopo Polito pareggia i conti beffando Palladino. La Virtus continua ad attaccare ma l’estremo difensore del Casagiove è strepitoso in almeno tre circostanze. I padroni di casa falliscono un calcio di rigore con Curci che respinge la conclusione di Russo. La partita la fa la Virtus Libera che attacca in continuazione.

Se gli isolani giocano, il Casagiove segna. Al 12′ i padroni di casaSi riportano in vantaggio con Petroniero che, premiato da una imbucata centrale, prende contro tempo Curci. La Virtus ci crede ancora ma il palo respinge la conclusione a colpo sicuro di Polito. Nei minuti conclusivi, con il portiere di movimento tentato da mister Monaco arriva la rete di Russo che chiude i conti.Il Casagiove vince ed accede alla fase iniziale.Termina, invece, la stagione della Virtus Libera Forio, che merita soltanto complimenti per una stagione pazzesca