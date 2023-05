Virtus Libera, Giovanni Castagliuolo: Lasciateci sognare ad occhi “A”perti

Il calcio è capace di regalare sorprese e forti emozioni, a prescindere dalla categoria, dalla disponibilità economica e dalla storia di una società. È il caso della Virtus Libera Isola d’Ischia, ri-nata nell’estate del 2022 dall’unione di due sodalizi: la Virtus Libera Forio e il Barano Futsal. Il club, con un lavoro minuzioso, con idee e con tanto spirito di sacrificio, è riuscito a raggiungere traguardi inizialmente impensabili.

Un inizio doloroso, una partenza falsa e, tutta in salita, non ha fermato l’entusiasmo e la caparbietà di chi non smesso mai crederci. E così, la truppa di Raffaele Di Costanzo, il cui obiettivo principale era quello di rimanere in Serie B, partita dopo partita, minuto dopo minuto, è riuscita ad andare oltre il semplice mantenimento della categoria. Gli isolani, trascinati dai gol di Moraes, di Cuomo, di Egea e dalle eccellenti prestazioni di ogni singolo componente della rosa, sono stati capaci di raggiungere la salvezza con anticipo e di conquistare i playoff entrando tra le quattro migliori settime degli otto gironi.

La Virtus Libera Isola d’Ischia, tuttavia, non si è fermata a partecipare agli spareggi promozione, ma si è incamminata in un percorso importante e da ricordare. Dopo aver superato con slancio il Messina Futsal, compagine che ha concluso il torneo al quarto posto e a solo una lunghezza di distanza dalla promozione diretta in A2, gli uomini di Di Costanzo sono attesi in finale dalla Canottieri Belluno. La formazione veneta, quinta nel raggruppamento B, ha battuto nettamente un Acireale che non è riuscito ad opporre la giusta resistenza.

Si tratta di un altro esame da superare per la Virtus Libera che, già nell’andata in programma, oggi, sabato alle ore 16 al Palazzetto Casale, ha intenzione di scendere sul rettangolo di gioco senza alcun timore reverenziale e con tutta la voglia di realizzare il sogno dell’A2. Una data importante. Un appuntamento con la storia che abbiamo commentato insieme con Giovanni Castagliuolo, il rappresentante legale della Libera.

Giovanni, un’occasione storica. Questa, forse, è la serie di gare più importante di tutti gli anni.

“Eh sì, certo. Diciamo che abbiamo un appuntamento con la storia e che comunque già la serie B è la categoria importantissima. Comunque partecipiamo a un campionato nazionale e lo facciamo noi che solo pochi anni facevamo i campionati per lo più amatoriali. Siamo alla tappa più importante della storia della società Libera. Questo è un appuntamento che nemmeno noi ci aspettavamo di raggiungere. Guarda, già la serie B era un sogno. Non ne parlavamo neanche tra di noi quando abbiamo fondato la squadra. E ora, trovarci alla finale, dopo un anno da matricola in Serie B e addirittura a fare la finale play off per andare in serie A2, stiamo sognando ad occhi aperti e dobbiamo continuare a farlo”.

La Libera ha vissuto un percorso complicato quest’anno. Non è stato per niente un campionato facile e forse, diciamo, c’è anche il gusto di averlo meritato.

“È sotto gli occhi di tutti. La prima parte della stagione, certo abbiamo avuto un percorso brutto dove eravamo tutti, dai giocatori alla società, un po’, diciamo, amareggiati e demoralizzati. Poi, dopo, c’è stato questo cambio di marcia che ci ha portato a cancellare, fortunatamente, l’amaro in bocca. E diciamo che quella situazione è un lontano ricordo, anche se quel primo periodo brutto noi ce lo aspettavamo. Abbiamo fuso con una parte, un gruppo di isolani, il Barano, una squadra nata da poco con ragazzi che comunque avevano partecipato a campionati regionali e abbiamo fatto un unico gruppo della Virtus Libera Forio. Sapevamo che era difficile e all’inizio del campionato lo è stato, questa è la verità. Poi, fortunatamente, sono arrivati i risultati, i ragazzi hanno conquistato questa realtà e anche con l’aiuto del nuovo staff, il percorso che abbiamo fatto è stato veramente con una marcia in più. E nel cammino compiuto abbiamo sempre ricevuto i complimenti da tutte le società che abbiamo affrontato. E abbiamo dato lustro al nome dell’isola d’Ischia a livello nazionale”

E veniamo a questo ostacolo, Belluno.

“Belluno è una bella squadra. Non ci nascondiamo, hanno una squadra ben organizzata che era nata per puntare alto nel proprio girone. E ci darà sicuramente filo da torcere. Loro, secondo me sulla carta, hanno una qualcosina in più, forse per l’esperienza di altri giocatori, però noi abbiamo frecce al nostro arco.

Le finali vanno prima giocate e vediamo. Sicuramente affrontiamo un avversario molto forte. Quando sono stati diffusi gli accoppiamenti, avevamo pensato che Belluno arrivasse in finale e così è stato”.

Oggi il palazzetto dello sport di Forio sarà una bolgia. So che i tifosi vi stanno dando una mano che stanno seguendo. Sarà una gara importante.

“Sì, il nostro punto di forza, come nelle passate stagioni, dall’inizio del campionato sono proprio i tifosi. Ci sono sempre stati vicino anche nei periodi più bui, anzi, anche e soprattutto nei periodi bui. Sappiamo quanto ci tengono e noi teniamo a loro. Oggi il palazzetto sarà vestito per le grandi occasioni, i tifosi stanno organizzando le coreografie e già ci hanno dimostrato il loro affetto quando noi eravamo a Messina che abbiamo avuto la semifinale e hanno festeggiato in piazza con cori, fumogeni e quant’altro. Oggi saranno, ancora una volta, l’uomo in più! E ci daranno la forza per dare tutto quello che si può dare in questa finale di andata”.