Virtus Libera Forio ritorna il campionato. Biancoverdi oggi in casa del Chiaiano

Dopo la splendida avventura nella Final Four di Coppa Campania, la Virtus Libera Forio si rituffa nel campionato di serie C2. La formazione allenata da Gino Monaco è al secondo posto in classifica, ad appena due lunghezze dalla capolista Guadagno Pack. Ed in questo week end giocherà lontano dal Palacasale: capitan Enzo Coppa e compagni saranno ospiti dell’Atletico Chiaiano, formazione che attualmente si trova al settimo posto del girone B. Tra campionato e coppa, sarà la quarta volta in stagione che le due squadre si affrontano (fin qui il bilancio è decisamente favorevole agli isolani). I bianco azzurri sono molto temibili, in particolar modo in casa, e più volte in questa stagione, anche facendo valere il fattore campo, hanno fermato le prime della classe. Allo Sporting San Francesco in Chiaiano, non sono andate oltre il pari la capolista Guadagno Pack ma anche altre due protagoniste del campionato: la Barrese ed il Cus Napoli.

Le news. La Virtus Libera Forio si è allenata con serenità nel corso della settimana. Archiviata l’ottima esperienza in Coppa, Rossi e compagni hanno iniziato a concentrarsi esclusivamente sul campionato di serie C/2. Al termine dell’allenamento del giovedì sera mister Monaco ha diramato la lista dei convocati la quale comprende: Curci (p), Trofa (p), Beneduce, Buono, Coppa, Cuomo, Iacono, Mainolfi, Melise, Morgera, Polito, Rossi.

Diretta Tv. La partita tra Atletico Chiaiano e Virtus Libera Forio, valida per la 18° giornata del campionato di serie C2 girone B, si giocherà sabato 29 febbraio, con inizio alle ore 15.00, e sarà trasmessa da Nuvola Tv.

Anche l’Under 21. Domenica sarà di scena al PalaCasale l’under 21 della Virtus Libera Forio. La squadra allenata da Nello Di Iorio ospiterà il Limatola domenica primo marzo alle ore 16.00. Per preparare al meglio l’importante impegno di campionato, i giovani biancoverdi nel venerdì pomeriggio hanno giocato l’amichevole di prestigio con la Real Ischia.