Virtus Libera, confermato lo staff tecnico

L’Asd Virtus Libera Forio comunica di aver confermato alla guida tecnica della prima squadra, anche per la stagione 2020/ 21, l’allenatore Luigi Monaco, nonché lo staff tecnico, composto da Antonio Candido e Raul Francesco Verde, rispettivamente allenatore dei portieri e preparatore atletico dei bianco nero verdi.

La prossima sarà, dunque, la quarta stagione consecutiva alla guida della Virtus Libera Forio per Luigi Monaco. Il mister, dopo aver centrato la vittoria del campionato di Serie D al primo anno con i bianco nero verdi, ha conquistato, assieme ai suoi ragazzi, una quinta posizione al primo anno in C/2 (stagione 2018/19) e un secondo posto nel campionato di C/2 conclusosi appena poche settimane fa, con largo anticipo, per via della emergenza legata al Covid-19. Non va tralasciato di considerare che, nella stagione appena conclusa, la Virtus Libera ha giocato la fase conclusiva della Final Four, giungendo fino alle semifinali della prestigiosa competizione. Della lunga e prestigiosa carriera di mister Monaco è doveroso ricordare quanto meno l’esperienza in Serie B alla guida del Forio C5 e la vittoria con l’Olimpia Under 21.

Con mister Monaco, confermato anche lo staff tecnico. Anche per Antonio Candido, preparatore dei portieri, sarà la quarta stagione consecutiva alla Virtus Libera Forio. Mister Candido potrà così proseguire il suo prezioso lavoro con i numeri uno dei bianco nero verdi, curandone la crescita con il proprio lavoro e con la propria esperienza, accumulata nell’arco di una carriera prestigiosa e legata, in particolar modo, agli indimenticabili trionfi collezionati con la maglia dell’Olimpia Play Park.

Raul Francesco Verde, invece, curerà la condizione atletica ed i muscoli di capitan Coppa e compagni per la terza stagione di fila. Nonostante la giovane età (è classe 1998), Verde vanta già diversi titoli: è preparatore atletico certificato, specialista riatletizzazione funzionale per soggetti agonisti e non agonisti, operatore taping elastico e bendaggi funzionali certificato, massaggio sportivo certificato, trainer Vertimax certificato.