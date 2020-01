Virtus Libera, c’è il big match contro Futsal Guadagno Pack

E’ un momento decisamente ricco, di impegni e di emozioni, per la Virtus Libera Forio. Domani pomeriggio (oggi per chi legge il giornale), la squadra foriana è attesa dal terzo impegno in appena sette giorni. Dopo la splendida rimonta sul Saviano Fressuriello e la vittoria col Città di Acerra che ha aperto agli isolani le porte della Final Four, ancora un incontro di grande importanza attende capitan Coppa e compagni: la Virtus Libera Forio domani sarà di scena sul campo del Guadagno Pack, capolista del girone B. Prima e seconda della classe a confronto (due i punti di differenza tra di esse), in quello che è a tutti gli effetti un big match ad alta quota. La gara non si giocherà a San Vitalaiano, alla Palestra Beethoven, che abitualmente ospita le gare casalinghe del Guadagno, ma bensì al centro sportivo V.i.d.a. a Marigliano.

I convocati. E’ stata una settimana di gran lavoro per la Virtus Libera Forio. Gli impegni ravvicinati hanno costretto gli isolani ad essere sempre in campo, dal lunedì al giovedì, tra allenamenti e partita di Coppa. Out ancora Beneduce e Iacono, i quali già da settimane sono ai box per malanni fisici. Anche se non al top, ci sarà comunque Daniele Melise. I convocati di mister Monaco sono: Curci (p), Trofa (p), Buono, Caruso, Coppa, Cuomo, Mainolfi, Melise, Morgera, Patalano, Polito, Rossi.

Diretta Tv. Il big match tra Guadagno Pack e Virtus Libera Forio si giocherà domani pomeriggio con inizio alle ore 15.30 e sarà trasmesso in diretta da Nuvola Tv.

Area degli allegati