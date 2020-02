Virtus Libera, altro big match: ecco il temibile CUS Napoli

E’ ancora una volta tempo di big match al Palazzetto Casale di Forio. Oggi pomeriggio (con inizio alle ore 14.30, mezz’ora prima rispetto al solito start), i bianco verdi torneranno, dopo due trasferte consecutive, ad esibirsi davanti alla propria calorosa tifoseria. E sarò di nuovo grande Futsal. La Virtus Libera Forio sfiderà il Cus Napoli, la formazione che nello scorso week end ha battuto (col risultato di 11 a 4) la capolista Guadagno Pack, “permettendo” proprio agli isolani di riportarsi a meno due dalla vetta. Il Cus è attualmente quarto in classifica, a tre lunghezze dalla Barrese, e chiaramente in fiducia dopo il prestigioso successo dello scorso week end; la Virtus Libera, invece, desidera i tre punti per continuare la sua importante stagione. Inutile dire che i presupposti per assistere ad una gara spettacolare ci sono tutti.

Le news. Da così a così, nel giro di una settimana. Sette giorni fa, infatti, mister Gino Monaco si è ritrovato a dover fronteggiare numerose assenze, tra infortunati e squalificati, l’emergenza, però, si decisamente attenuata in casa Virtus Libera Forio con il tecnico che, in un colpo solo, può riabbracciare Melise e Polito (squalificati sette giorni fa) ed anche Costantino Beneduce, assente in questo inizio 2020 per via di un infortunio. In infermeria resta il solo Ale Iacono, anche lui sulla via del recupero.

I convocati. I dodici atleti scelti da mister Monaco per l’importante gara di domani sono: Curci (p), Trofa (p), Beneduce, Boccanfuso, Buono, Coppa, Cuomo, Mainolfi, Melise, Morgera, Polito, Rossi.

Diretta Web. La partita Virtus Libera Forio – Cus Napoli si giocherà domani pomeriggio, sabato 1 febbraio, con inizio alle ore 14.30. La gara è valida per la 15esima giornata del campionato di Serie C/2 girone B e sarà trasmessa in diretta Web da Nuvola Tv.