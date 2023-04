VIRTUS LIBERA aggredita a sequestrata a Castelvoturno

Assurdo! Quello che è successo al Paladomitia per la gara di calcio 5 serie B Junior Domitia – Virtus Libera ha dell’assurdo.

Squadra e dirigenza sequestrati negli spogliatoi, dirigenti minacciati, allenatore anche. Autista del bus minacciato e riprese vietata. Nell’assenza di forza pubblica (o almeno al momento) si vivono attimi di pura follia e tensione!

Il Paladomitia di Via Occidentale è sotto assedio “chiusi negli spogliatoi minacciati di morte dai tifosi – si legge nella nota della Virtus Libera -. Siamo riusciti a scendere in campo ma ci hanno negato la diretta ed anche la sola registrazione per fare tre minuti di highlights che ci é consentito per legge. Il pullman si é dovuto allontanare”