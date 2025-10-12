ViriliTAR casamicciolese: il Maio a pezzi tra urgenza e sospetti di decisione politica

Il braccio forte della legge. I cerchi magici. I nemici. Sono i tre assi portanti del metodo amministrativo del sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino.

A leggerli così, potrebbero sembrare le fondamenta di una strategia di governo solida, pragmatica, persino virtuosa. Ma basta guardare appena oltre la superficie per accorgersi che quella che viene spacciata per fermezza è, in realtà, la solita messa in scena del potere locale: figli e figliastri, favoritismi, vendette trasversali, la recita stanca di un’amministrazione che usa il potere per mostrarsi forte, non per essere giusta.

E dove la “forza” diventa strumento per coprire limiti evidenti, nascondere responsabilità e alimentare una narrativa muscolare contro chiunque osi non stare nel cerchio magico del comando.

L’ultimo episodio che conferma questa parabola è quello delle demolizioni pubbliche al Maio. Nei giorni scorsi titolavamo “Pezzi di Maio”. Con il passare delle ore, quel titolo è invecchiato in fretta: oggi si dovrebbe scrivere “Maio a pezzi”. E non solo in senso fisico.

La vicenda nasce da una determina della Struttura Commissariale che, nel mese di marzo, aveva definito il piano di demolizioni pubbliche degli immobili gravemente danneggiati dal sisma del 2017. Dopo otto anni dal terremoto e sei mesi dall’approvazione di quel piano, si è finalmente arrivati al 6 ottobre scorso, data di avvio dei lavori relativi ai blocchi A, B e C di via Cuccufriddo e via Montecito, affidati alla Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l..

Fin qui, sembrerebbe normale amministrazione. Ma in questa storia il tempo non è un dettaglio: è la chiave per capire tutto.

Il 9 ottobre, i proprietari di uno degli immobili inseriti nel blocco B inviano una nota alla Struttura Commissariale, al Comune e alla Regione Campania – Direzione Generale Governo del Territorio – chiedendo riscontro a una loro precedente comunicazione del 14 luglio 2025. Non una protesta barricadera, ma una richiesta di chiarimento, come è diritto di ogni cittadino.

La risposta del Comune arriva il giorno dopo, 10 ottobre, sotto forma di ordinanza sindacale n. 29, classificata come “contingibile e urgente”. In essa, Ferrandino ordina alla ditta Infratech di procedere “ad horas” alla demolizione dei manufatti “gravemente danneggiati” e affida al Commissario straordinario il compito di recuperare le somme “in danno ai proprietari”.

Il tutto, si legge nel dispositivo, “finalizzato a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione”.

Un’urgenza lampo, arrivata dopo sette anni dal sisma, otto mesi dal piano, tre mesi da una nota ufficiale. Un fulmine burocratico, scoccato improvvisamente di venerdì – giusto in tempo per far scattare le ruspe nel weekend, quando il TAR Campania, a cui l’atto è impugnabile, è chiuso. Il lunedì, con ogni probabilità, le macerie saranno già un fatto compiuto. Così si evita il rischio di un altro “caso Piazza Maio”, dove la magistratura aveva bloccato in extremis l’esecuzione delle demolizioni.

Si potrebbe chiamare efficienza, se non fosse che somiglia troppo a premeditazione amministrativa. E lascia sul campo una domanda che a Casamicciola in molti si pongono: questa urgenza era davvero pericolosa o semplicemente scomoda?

Chi conosce la realtà del Comune e le sue dinamiche interne sa che qui ogni ordinanza ha un sottotesto politico.

E che a Casamicciola, più che i fabbricati lesionati, si vuole abbattere chi non appartiene al cerchio magico.

La rapidità con cui si agisce contro alcuni, e la lentezza con cui si dorme su tutto il resto, è ormai un marchio di fabbrica.

La verità, in fondo, è che dietro questa ossessione di mostrarsi “decisivi” si nasconde una politica che non costruisce, ma divide. E che considera “nemico” chiunque non applauda. Così Casamicciola continua a sbriciolarsi, non solo nei muri e nelle case del Maio, ma nella fiducia dei suoi cittadini, stanchi di una forza che non protegge e di un potere che non ascolta.

LA NOTA DEI PROPRIETARI

Risposta alla comunicazione del 14.07.2025 avente ad oggetto: “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Interventi di demolizione edifici siti in via Montecito e via Cuccufriddo – piazza Maio, nel Comune di Casamicciola Terme” Blocco B2. In relazione alla nota riportata in oggetto si rappresenta quanto segue: premesso che: come riportato nella lettera del 14.07.2025 hanno predisposto e trasmesso tutta la documentazione per la valutazione del livello operativo così come richiesto dalle ordinanze; Sono state sempre formulate, quando richiesto dalle ordinanze emanate la Volontà di ricostruire.

La lettera di risposta ricevuta porta a comprendere che la mancanza della documentazione tecnica da parte dei sottoscritti ha prodotto come soluzione finale la demolizione del fabbricato; Si porta a conoscenza che lo stesso, in epoca recentissima è stato oggetto di messa in sicurezza da parte del Comune di Casamicciola Terme; il fabbricato non presenta nessun elemento tecnico o qualsivoglia situazione che possa incidere sulla pubblica sicurezza dei cittadini. Considerato che: non sono a conoscenza dei sopralluoghi o relazioni tecniche di qualsiasi Ente che riportano lo stato di pericolo del fabbricato;.

Lo stesso fabbricato non si trova in adiacenza alla strada ma è arretrato di circa metri tre – compresa di tutta la struttura per la messa in sicurezza – Tanto premesso, considerato con la presente il sottoscritto diffida il Commissario alla ricostruzione di dare seguito alla demolizione del fabbricato di proprietà e nel contempo si riservano di formulare qualsiasi azione atta a garantire i diritti sanciti dalla COSTITUZIONE ITALIANA riguardo alla proprietà privata. In merito alla possibilità di presentare tutta la documentazione per ottenere l’autorizzazione alla ricostruzione (almeno così interpretato), il sottoscritto è nelle condizioni di presentare il progetto in 10 giorni.

Riformula la richiesta di copia di tutta la documentazione tecnica inerente al Blocco B2 (inerente al proprio fabbricato), in quanto non è possibile scaricarla dal sito trasmesso. Inoltre con la presente chiedono copia di tutti gli accertamenti tecnici effettuati sulla proprietà che hanno determinato la demolizione per garantire la pubblica e privata incolumità.”

IL VIA LIBERA DEL COMMISSARIO LEGNINI

“Con nota prot. 0011263U/CS/ISCHIA del 08/10/2025, acquisita al protocollo dell’Ente con prot. n. 21579 del 08/10/2025, il Commissario Straordinario On. Avv. Giovanni Legnini ha dichiarato “In riscontro alla nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n. 7811E/CS/ISCHIA del 14.07.2025, con la quale le SS.LL. in indirizzo, per le motivazioni riportate nella stessa, tra l’altro, diffidano il sottoscritto a dare seguito alla demolizione del fabbricato, si precisa quanto segue. Il Piano di demolizione pubblica dei fabbricati è stato approvato nel rispetto dei criteri indicati nell’ordinanza speciale n. 8/2024, previa intesa con il Comune di Casamicciola Terme, e ciò può agevolmente ricavarsi dagli elaborati progettuali oggetto di approvazione da parte degli organi competenti.

Il progetto in oggetto, che interessa anche il fabbricato di proprietà delle SS.LL., costituisce uno stralcio attuativo del predetto Piano ed è stato anch’esso oggetto di approvazione da parte degli organi competenti nell’ambito del Gruppo Tecnico di cui all’ordinanza 24/2023. Con la stessa nota si comunicava di avere la disponibilità di un progetto per la ricostruzione, la cui documentazione acquisita agli atti della Struttura Commissariale è del tutto incompleta, e di aver dato mandato ad uno studio tecnico di ingegneria per redigere una verifica sismica della struttura che fu realizzata dal Comune per la messa in sicurezza, mai trasmessa alla stessa Struttura, pertanto, a distanza di oltre sette anni dal sisma, la pericolosità del fabbricato e le altre condizioni previste dall’art. 14 dell’ordinanza n. 24 del 2023, richiamate nel Piano pubblico delle demolizioni, costituiscono presupposti legittimanti per l’iniziativa pubblica finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza. Inoltre, nelle more della pubblicazione del PdRi, dal quale si rileverà anche l’esito in merito alla osservazione formulata, si rappresenta che in ogni caso, così come è previsto dall’art. 4, comma 5 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, “la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti”.

Alla luce di quanto esposto, in presenza di una condizione di pericolo per la pubblica incolumità, si chiede al Sindaco in indirizzo di valutare i presupposti per l’adozione un’ordinanza contingibile ed urgente”.

IL SOPRALLUOGO DEI TECNICI COMUNALI

“In data 09/10/2025 l’ing Gennaro Giugliano e l’arch. Simona Rubino, funzionari tecnici comunali, si sono recati sui luoghi e, come da accertamento COM_INT 2722 del 09/10/2025, hanno appurato che “rispetto alla documentazione sullo stato del suddetto immobile già agli atti, lo stato di compromissione strutturale di conservazione e di degrado dello stesso risulta ulteriormente aggravato, anche a seguito dei più recenti eventi metereologici. Inoltre, risultano irrimediabilmente compromesse anche le opere provvisionali a sostegno dell’immobile danneggiato, in uno stato di degrado avanzato e di fatto non più funzionali, il tutto rappresentando un elevato pericolo per la pubblica e privata incolumità”.