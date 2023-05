vip Oriana Marzoli dal GFVIP a Ischia

Posa con gli abiti di Scaglione e si rilassa al sole di Ischia. La gieffina Oriana Marzoli è stata paparazzata in zona lido da Franco Trani.

Oriana è nata a Caracas, in Venezuela e ha 30 anni. Entra ben presto a far parte del mondo dei reality show, e riscuote un certo successo, in particolar modo in Spagna. Oriana diventa famosa partecipando alla versione iberica di Uomini e Donne, Mujeres y Hombres, dove conosce Tony Spina, il ragazzo di origini italiane con il quale resterà insieme per svariati anni. I due hanno poi partecipato insieme ad altre trasmissioni televisive, e, con i loro tira e molla, hanno dato vita ad una delle love story più tormentate e seguite.