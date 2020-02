Vip. Nino d’Angelo sceglie Ischia per un weekend di relax

Ha scelto Ischia, e nello specifico Forio, per un weekend di relax e ottima cucina. Parliamo di Nino D’Angelo che per questo lungo week di carnevale ha fatto rotta sulla nostra isola.

Il noto cantautore partenopeo, che di recente ha svolto tanti concerti “soldi out” in stadi e arene, ha trascorso il suo sabato sera in un noto ristorante nostrano gustando la nostra ottima cucina e ri-scoprendo le tradizioni culinarie ischitane. Eccolo, sorridente, in foto con il consigliere comunale di Forio, Gianni Mattera e Michele Regine, presidente del consiglio comunale di Forio.