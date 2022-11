Vip Market dona stivali e indumenti per i volontari

Nella giornata di domani giovedì 1 dicembre, a partire dalle ore 8:30, all’esterno del Capricho di Casamicciola ci sarà una distribuzione gratuita di attrezzature e indumenti per i volontari che intendono collaborare per la rimozione del fango dalle strade di Casamicciola. Si tratta di attrezzatura nuova donata da Vittorio titolare del VIP Market. É soltanto una delle tante iniziative che testimoniano il gran cuore non solo degli Ischitani ma anche delle tante persone che vogliono bene all’isola.