Vincenzo Sasso, “Vocazione” featuring Rosanna

Dopo due anni di stop Vincenzo Sasso torna con il suo primo videoclip ufficiale per il brano “Vocazione” in collaborazione con Rosanna Contreras

I due artisti Vincenzo(20 anni) e Rosanna(18 anni) hanno partecipato entrambi ad importanti contest come il “Tour Music Fest”,”Una voce per San Marino”,”Premio Lunezia”…,grazie alla stima artistica reciproca decidono di lavorare insieme con il supporto di Giovanni Apetino

Per la produzione si sono affidati ad Alex Aspide e al Beatbox Studio di Napoli.



Nell’opera gli autori descrivono le esperienze di vita giornaliere dove l’impegno e le speranze spesso vengono soppresse da giudizi negativi e dalle critiche non costruttive, ma nonostante cio, abbiamo un accezione positiva che invita comunque a seguire i propri obbiettivi.

Le riprese di Claudio Cervera e la coreografia di Mary Sportello rappresentano al massimo l’espressione del messaggio grazie all’interpretazione delle ballerine:

Annabelle Monichetti,Brianna Aldea,Edda DiMaio ,Elisabet Viktoria Ruzhyla ,Elvira Monichetti,Mena D’Aiello ,Noemi D’Abundo



L’opera è disponibile su tutte le piattaforme dal 21.08.2022

LINK: https://bridgeurl.com/vocazione