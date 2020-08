Vincenzo Sasso, nuovo talento della TCA

Anna Lamonaca | La classe di Canto Moderno di Giovanni Apetino è un fiore all’occhiello della T.C.A. Academy di Teresa Coppa ed anche quest’anno in cui il lockdown ha praticamente chiuso le porte della scuola dall’inizio marzo, insegnanti ed allievi non sono rimasti inoperosi anzi hanno dato il massimo della loro dedizione e creatività come meglio hanno potuto, senza interromper il rapporto didattico con gli allievi, ed infatti l’istinto artistico viene fuori soprattutto nei momenti di difficoltà. Il giovanissimo Vincenzo Sasso, 19 anni, di Forio, diplomato all’istituto tecnico Informatico, studente di canto Moderno da due anni presso la T.C.A. Academy nella classe di Giovanni Apetino, noto cantante e didatta isolano, si qualifica quarto, in una selezione nazionale di cantautori molto particolare: il concorso Civitanova Solidarity Sound 2020 al quale hanno partecipato moltissimi cantanti provenienti da tutta Italia che hanno proposto inediti sui temi del sociale e dei conflitti interiori delle giovani generazioni. Vincenzo studia da 2 anni canto moderno con Giovanni Apetino alla T.C.A. Academy di Teresa Coppa e fin da subito ha dimostrato una passione, una sensibilità ed una serietà nello studio molto particolari. Ha scritto lui il bellissimo testo della canzone intitolata “Alzati e risplendi” carico di messaggi profondi a contenuto sociale, il Maestro Giovanni ha ideato, coinvolgendo e guidando in questo anche il suo allievo, la parte musicale, mentre Gianvito Di Maio ha dato corpo alla canzone con un altro dei suoi bellissimi l’arrangiamenti. Il risultato è davvero interessante perchè la canzone mostra già dei tratti musicali e dei contenuti che lasciano intravedere un percorso originale. Bravissimo Vincenzo, grande Giovanni Apetino che riesce a trascinare i suoi allievi nella passione travolgente della musica. Ascoltate l’inedito e mettete tutti un like perchè Vincenzo lo merita davvero!