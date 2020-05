Vincenzo Di Meglio medico generoso, uomo d’eccezione

Nel cimitero della sua Piedimonte una folla commossa e ‘distanziata’ ha reso l’estremo saluto ad uno dei suoi figli migliori: il dott. Vincenzo Di Meglio

Ugo De Rosa | Nel pomeriggio di Martedì 26 maggio una folla commossa, nel rispetto delle norme sul distanziamento e con l’adozione delle misure di sicurezza disposte dal governo, ha partecipato ai funerali del dott. Vincenzo Di Meglio, per volere della famiglia celebrati nella piazza centrale del civico cimitero di Piedimonte, per consentire al gran numero di pazienti, amici, conoscenti di rendere l’estremo saluto al medico specialista in oncologia, sottratto all’affetto dei suoi cari da una morte improvvisa che lo ha colto nella serata del 24 maggio presso la sua abitazione di Via Vincenzo Di Meglio a Barano d’Ischia.

Alla celebrazione, presieduta dal Parroco di Piedimonte Don Luigi Trani, concelebrata dal Parroco della Chiesa di Gesù Buon Pastore Canonico Antonio Angiolini -amico di famiglia e per lunghi anni collaboratore della Preside Anna Baldino alla Scuola Media Scotti- che ha tenuto l’omelia, ed alla quale era presente il Diacono permanente Giovangiuseppe Lucido Balestrieri, hanno preso parte, oltre alla famiglia Di Meglio, moltissimi amici, pazienti e conoscenti del dottore Di Meglio, che si sono uniti ai Sindaci di Barano e Forio, dott. Dionigi Gaudioso e dott. Francesco del Deo, ai Presidenti dei Consigli Comunali di Barano e e Forio, dott. Paolino Buono e avv. Michele Regine al già Sindaco di Lacco almeno Giacomo Pascale, oltre a numerosi amministratori, medici e colleghi, nella partecipazione al dolore per la prematura scomparsa del dott. Vincenzo Di Meglio.

Nella sentita omelia, che ha voluto aprire con una commovente citazione di Agostino di Ippona, sulle persone care che non sono più fra noi, pur continuando ad esserci tenendo fissi i loro occhi pieni di luce nei nostri pieni di lacrime, il Can. Angiolini ha ricordato le doti umane e professionali del dott. Di Meglio conosciuto per la sua professionalità, generosità e competenza che lo avevano fatto diventare un punto di riferimento per la comunità.

A nome della famiglia Di Meglio al termine della celebrazione, Lello Montuori ha ricordato Vincenzo Di Meglio, medico, amico, marito, padre, fratello e zio.

<> che sulle orme dello zio Vincenzo, anch’egli medico, aveva fatto di questa professione una missione di vita a cui aveva sacrificato le sue migliori energie e la sua stessa esistenza, dopo gli anni giovanili in cui si era dedicato anche alla sua passione per la politica, assumendo un ruolo nazionale fra i giovani liberali nei primi anni ‘70 quando aveva poco più di venti anni>> (…)

<> .

Il prof. Raffaele Capano Emerito di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze nella Università Federico II di Napoli, ha voluto ricordare la sua comune militanza nel Partito Liberale Italiano ed un’amicizia con Vincenzo Di Meglio di oltre 50 anni. Ne ha sottolineato anche la vasta cultura classica, lo spirito poliedrico, e l’acuta intelligenza che lo rendevano un attento osservatore della realtà sociale, politica, e culturale del nostro tempo.

Il dott. Armando Buono collega e collaboratore fin da giovanissimo di Vincenzo Di Meglio ne ha tracciato un commosso ricordo non solo per doti professionali ma anche come amico personale, sottolineandone la competenza e la sicurezza che sapeva infondere nei pazienti nei colleghi medici che si rivolgevano a lui per un consulto.

Il Sindaco di Forio dott. Francesco Del Deo, amico personale del dott. Di Meglio conosciuto da ragazzo, ha testimoniato il senso di vuoto che pervade un’intera comunità privata improvvisamente di uno dei suoi figli migliori, mentre ancora avrebbe potuto impiegare tempo e risorse a servizio dei malati con l’impegno ed il rigore di sempre.

Dopo una toccante esecuzione delle note del Silenzio da parte di Aniello Di Meglio consigliere Comunale di Barano d’Ischia, il feretro coperto dalla bandiera italiana è stato condotto per la tumulazione verso la cappella di famiglia dei Di Meglio dove riposerà di fronte alla Preside Anna Baldino Di Meglio.