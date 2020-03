Vincenzo D’Ambrosio: “Sto Bene! Tampone Negativo…“

Torna a a parlare il dottore Vincenzo D’Ambrosio, finito al centro di un giallo socio sanitario dopo i fatti legati al caso del turista 77enne di Brescia risultato positivo al test per il coronavirus eseguito al Rizzoli di Lacco Ameno ed ancora ricoverato al Cotugno di Napoli in attesa di nuovi accertamenti.

“Per eccesso di zelo e precauzione ho affidato lo studio al collega Giacinto Calise- spiega il pediatra casamicciolese, impiegato medico il settore termale della CASTHOTEL, la catena di cui fa parte il “ Punta Del Sole“ l’hotel dove alloggiava Giovanni il turista 77enne risultato positivo al test da Coronavirus- Non c’è ragione di creare allarmismi, siamo in contatto stretto con le autorità, la Protezione Civile, l’ASL, il Cotugno Il paziente sta bene ed anche io spongo felice di annunziare che il test al COVID-19 a cui sono stato sottoposto con apposito tampone sabato scorso è risultato negativo. Ho ricevuto i risultati proprio oggi (lunedi 9 marzo per chi legge NDR )”.

Il Dottor Vincenzo D’Ambrosio, medico e professionista incaricato della CastHotel interviene nuovamente sulla vicenda del paziente di Brescia, ospite dell’Hotel Punta del Sole, trovato positivo al Coronavirus. Il pediatra, ex sindaco di Casamicciola Terme, ha in cura molti piccoli ischitani e, nelle ultime ore, è stato oggetto di molte voci infondate diffuse sulla condizione dello stesso D’Ambrosio. Il medico veniva dato in quarantena, ma lo stesso medico ha cosi spiegato che si tratta di un protocollo sanitario rutinario e previsto a scopo precauzionale.

D’Ambrosio in data 2 marzo non aveva vistato il turista bresciano: “Sui social si sono diffuse voci infondate ed annunci su un mio presunto isolamento e di stop alla mia attività. Non è assolutamente vero!“.

Insomma dubbi e timori fidati anche per la vasta popolazione composta da pazienti piccoli e non del Dottor Vincenzo D’Ambrosio. Bando ai messaggi di chat e gruppi e alla diffusione di notizie che non hanno nulla di ufficiale e che ingenerano solo panico. Torniamo a ripeterlo,non serve a nessuno, men che meno alla causa del superamento di questo attuale stato di emergenza sanitaria in tutto il mondo.