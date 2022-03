Vincenzo Agnese arbitro delle Final Eight di Coppa Italia di Basket

I campionati di serie A2 e di serie B di pallacanestro si fermano nel weekend per la Final Eight di Coppa Italia della Lega Nazionale Pallacanestro. L’evento più sentito e importante immediatamente dopo i play-off e quindi la corsa decisiva per i piazzamenti in campionato. Alla Coppa Italia accedono le migliori squadre della categoria e nel caso della serie B, le prime due di ciascun girone al termine delle gare d’andata. Nella categoria in cui milita anche il Forio Basket, a scontrarsi nella Final Eight di Coppa Italia saranno Vigevano e Cremona, Cividale e San Miniato, Roseto e Bisceglie, Agrigento e Rieti.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma venerdì 11 marzo. Sabato spazio alle semifinali e domenica la finalissima. Ischia sarà presente a Roseto grazie al suo fischietto Vincenzo Agnese, arbitro nazionale che dirige gli incontri di serie B già da quattro anni nonostante sia appena 26enne. Agnese arbitrerà la seconda semifinale di Coppa Italia in programma sabato alle 20.45 tra Roseto e Agrigento.

Non é la prima volta che l’arbitro isolano partecipa a questa competizione dato che già nella passata stagione ha arbitrato una semifinale di Coppa Italia e nel suo palmarès vanta anche una presenza alla Coppa Italia di serie C nel 2015. Inoltre, l’anno scorso l’arbitro ischitano ha diretto anche gare dei play-off fino a gara 3 della finale per la promozione in A2. Dunque, la Final Eight di Roseto é l’ennesima soddisfazione per Agnese che speriamo possa ottenere risultati ancora più importanti in futuro.