Villa Mercede, sì agli “abbracci” tra pazienti e familiari

Una storia che finisce bene. Una pagina positiva in quello che è il disastro di Villa Mercede. Con ancora il dramma dei morti da covid e sperando che presto la magistratura faccia chiarezza sulle responsabilità, le direttrici dell’Ufficio di Pastorale Sociale della Curia Vescovile di Ischia, Marianna Sasso e Pina Trani, ci hanno comunicato lo sviluppo, positivo, del loro intervento.

“La scorsa settimana – scrivono Sasso e Trani – abbiamo ricevuto un accorato appello dai familiari degli ospiti (pazienti che pagano rette altissime!, ndr) di Villa Mercede, in cui chiedevano la possibilità di effettuare visite presso la RSA ai propri congiunti, che non vedevano da oltre 5 mesi, e a cui non volevano far mancare il proprio affetto, in virtù del fatto che la fase emergenziale legata alla pandemia Covid 19, è molto attenuata.

S.E. Pietro Lagnese, ha inoltrato subito la richiesta alle autorità locali, in modo particolare alla Direzione Generale dell’ASL Napoli 2 Nord affinché fossero ripristinate le visite, nel rispetto delle misure di sicurezza atte a tutelare la salute degli ospiti di Villa Mercede, allo scopo prioritario di garantire il ricongiungimento affettivo tra i degenti e le proprie famiglie.

Immediata – continuano la direttrici – è stata la risposta del Dott. Antonio d’Amore, che in una telefonata mattutina con il nostro Vescovo, ha garantito il ripristino immediato delle visite dei familiari agli ospiti della RSA, ovviamente scaglionate con un calendario giornaliero per garantire la sicurezza di tutti, e con delle turnazioni tempi e luoghi determinati, ciascun ospite entro Ferragosto potrà ricevere il calore e l’affetto dei propri familiari.

Questo piccolo risultato ci ha riempito il cuore di gioia – è la conclusione della nota di Marianna Sasso e Pina Trani -, accompagnato dalla consapevolezza che solo facendo rete tra istituzioni e cittadini si possono affrontare le criticità e salvaguardare i diritti specialmente delle classi sociali più deboli. Restando a disposizione per qualsiasi richiesta, auguriamo buon Ferragosto a tutti e auspichiamo sempre un gioco di squadra e una comunione di talenti per risolvere problemi e migliorare la qualità della vita sulla nostra isola.”