Villa Mercede, positiva anche un bimbo di 3 anni. Di Scala: “Questa si chiama epidemia colposa”

Sale la tensione per il contagio esploso a Villa Mercede, la RSA pubblica della nostra isola che, a differenza di altre strutture in Italia, da anni è abbandonata al più assolto degrado amministrativo. Lavoratori costretti a scioperi, mesi di stipendi arretrati, sacrifici, licenziamenti, cortei e riunioni in Prefettura per far chiarezza sulla pessima gestione pubblica della sanità per anziani nella nostra ASL.

Sottratta al distretto 36 e affidata direttamente alla Unità Operativa dedicata, ad oggi, Villa Mercede è un la piccola Codogno della Regione Campania con 26 contagiati e 2 deceduti!

E la cosa più grave è che questi numeri ci raccontano da un lato la superficialità di alcuni ricoveri, dall’altro la pericolosità di questo virus che non guarda in faccia a nessuno: dalla nonnina ottantenne a l bimbo pochi anni che ancora viene allattato dalla mamma. E’ questa la curva, tragica, che viene fuori dalla RSA dell’ASL Napoli 2Nord.

Mentre si attende chiarezza, chi alza la voce a difesa di pazienti, lavoratori e familiari è la consigliera regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala: “Uscita dal tunnel? Fase 2? Ripartenze? Macché! La nostra RSA Villa Mercede – attacca il consigliere – conta ulteriori 15 contagiati per un totale di 26! Un maxi focolaio tra degenti, operatori e anche un bambino di tre anni, figlio di un’operatrice che lavora lì come inserviente per vedere lo scarno stipendio a mesi alterni e con mensilità arretrate da percepire grazie alla gestione della ASL NA2 Nord, quella stessa che gestisce l’emergenza al La Schiana di Pozzuoli, che ha consentito il trasferimento di un’anziana positiva da Pozzuoli ad Ischia con queste conseguenze. Dicevano che i bambini sono immuni dal contagio. Ad Ischia NO! Ci vuole un’arte particolare per arrivare a questo. E stanno ancora tutti al loro posto – la Di Scala attacca D’Amore, De Luca e l’ASL Napoli 2Nord – ead aprire le code di pavone! Avevo invocato subito la rimozione dei responsabili. Sono tutti lì e sono complici. Non si possono nascondere i focolai sotto la cenere per fare le comparsate televisive! Questa si chiama EPIDEMIA COLPOSA Vi chiedo sensibilità sul tema»