Villa Mercede, mazzata per Nestore. Il TAR promuove Icaro e ASL

Ida Trofa | Villa Mercede. Finalmente si chiude a stagione dei ricorsi, almeno fino al Consiglio di Stato. L’ultima battaglia innanzi al TAR Campania si chiude in favore dell’ASL e della “sua” Icaro. In attesa dell’ultimo tassello e della guerra per l’affidamento dei servizi. Coop contro Coop e ASL contro tutti è solo sopita.

Andiamo con ordine nel continuare a raccontare attraverso le nostre pagine le scelleratezze e le pericolose manovre che si alimentano intorno a Piazza Cavonera Grande.

Dopo i bandi sbagliati, i marchiani errori e l’intervento del TAR Campania, la guerra di strategia ha paralizzato il complesso quadro della RSA di Ischia portando ai minimi termini la struttura sanitaria.

Tutti contro tutti

La Coop Nestore aveva provato ad impallinare l’affidamento ASL alla Coop Icaro e l’Asl si è difesa con gli avv. Guglielmo Ara e all’avv. Domenico Sorrentino (entrambi legali interni dell’Azienda) avendo ragione, unitamente alla Icaro.

La vittoria al TAR

Il 28 dicembre 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2020, proposto da Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Scalfati contro ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Ara, Alberto Pironti e Domenico Sorrentino; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata – Stazione Unica Appaltante – S.U.A. Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato; nei confronti Icaro Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa e Ker Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Gentile e Marcello Russo; Santiago Società Cooperativa Sociale, non costituita; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto n. 195 del 28 maggio 2020 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tutti gli atti collegati per l’affidamento della gestione temporanea dei servizi inerenti la Residenza Sanitaria Assistenziale in favore della ATI ICARO Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa (capogruppo) – KER Società Cooperativa Sociale (mandante).

Il Relatore, il dott. Pierluigi Russo, nell’udienza del 10 novembre 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19 ha ritenuto e considerato in fatto e diritto, unitamente ai consiglieri e segretari Diana Caminiti, Maria Abbruzzese di respingere il ricorso, come proposto. Si va dai requisiti tecnico amministrativi, al capitale sociale, alla costituzione della ATI e Coop fino all’avvalimento. Per Nestore erano tutti nulli e non rispondenti al requisito del bando ASL. “Tutte le censure esposte dal rincorrendo non meritano condivisione” ha rilevato in maniera tranciante e netta Russo mettendo la parola fine almeno alla parentesi TAR.

Inoltre, pronunciando la sua sentenza, condanna il Consorzio Nestore a rimborsare al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, all’ASL Napoli 2 Nord ed all’ATI Icaro-Ker le spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, per complessivi € 4.500,00. Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente. La sentenza ora dovrà essere eseguita dall’autorità amministrativa.

La fase 4 di Villa Mercede

Si apre, dunque, la fase 4 di Villa Mercede, sulle macerie del Coronavirus e di un caos gestionale mai superato. Complici le forzature e il pressappochismo dell’ASL NA2 Nord nel merito di una struttura prima fiore all’occhiello della sanità insulare e ora ridotto ad abominevole parcheggio pre-morte, scenario di scambi politico-economici e finalizzatore di manovre elettorali e scalate professionali ai vertici dell’azienda sanitaria. In attesa del possibile ricorso al Consiglio di Stato, si aspetta anche di conoscere le sorti delle 40 famiglie di lavoratori della RSA in standby e appesi al filo del possibile ed auspicato “passaggio di cantiere“. Come andrà a finire? A gennaio le prossime mosse di sindacati e Azienda Sanitaria. Tutto per i lavoratori sembra poter essere legato alle prescrizioni dei servizi amministrativi ASL sui livelli occupazionali e le necessità di servizio.

Le prescrizioni nel CSA

Da una verifica dei livelli occupazionali all’interno delle RSA Aziendali, nella stesura del CSA, il centro amministrativo ASL, per l’affidamento dei Servizi della RSA “Villa Mercede” presentato a fine Aprile è emerso che i criteri per l’appalto sono stati definiti sulla scorta di elementi relativi al tasso di occupazione storico. Successivamente, dalla medesima attività di verifica dei livelli occupazionali del setting residenziale di Villa Mercede per i mesi di maggio e giugno, è emersa una maggiore richiesta assistenziale di tipo residenziale, che ha determinato livelli di occupazione della struttura di gran lunga superiore a quelli precedenti. Questa maggiore richiesta non poteva essere trascurata, soprattutto in considerazione del fatto che “Villa Mercede” rappresenta per i cittadini dell’isola di Ischia un’opportunità assistenziale. Avendo la possibilità di aumentare la disponibilità dell’offerta assistenziale di tipo residenziale, stante la capienza della struttura, e confermando la inutilità del setting semiresidenziale, nel rispetto del bisogni assistenziali, si ritiene opportuno non solo rivedere il numero totale del posti letto in regine di residenzialità, ma in considerazione anche della presenza di pazienti particolarmente complessi, è necessario prevedere un setting di alto livello assistenziale, allo scopo di poter soddisfare la maggiore richiesta proveniente dal territorio.

L’Affidamento alla Icaro dei servizi. E il ricorso al TAR di Nestore

Il ricorso contro l’affidamento triennale dei servizi. Una querelle condita da sempre crescenti ed inaccettabili ritardi nel consolidamento dell’organizzazione interna alla residenza per anzi a dell’isola d’Ischia. L’unica in convenzione su tutto il territorio isolano. La Società Nestore del dottor Capriglione, unitamente alla Civitas, gestiva in cooperativa il servizio di assistenza e quant’altro, per gli anziani di Piazza Cavonera Grande. La cooperativa Nestore fa ricorso al TAR e blocca l’entrata in servizio del consorzio Icaro.Ad aggiudicarsi il servizio lo scorso maggio 2020 era stata ancora la Icaro, la stessa ATI che aveva ottenuto l’affidamento, anch’esso impallinato, nel luglio 2019.Non c’è pace tra gli ulivi!

La procedura e l’affidamento 2020 alla Icaro

Si tratta della procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la residenza sanitaria assistita (RSA Villa Mercede) dell’ASL NA 2Nord nel comune di Serrara Fontana, per un periodo di anni 3, importo complessivo 3.360.631,65 oltre IVA di cui oneri della sicurezza triennali 5.706,00. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base di gara di 3.360.631,65 €. Con decreto provveditoriale n.195 il 28 maggio 2020 sono stati approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta ed è stata dichiarata aggiudicataria, il concorrente ATI ICARO Consorzio Cooperative sociali società cooperative (capogruppo), KER Soc. Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede in santa Maria Capua Vetere (CE) con il punteggio complessivo pari a 89,41/100, per un importo complessivo di 3.198.306,07 di cui 3.192.600,07 per il servizio, al netto del ribasso offerto del 5% ed .5.706,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tutto come dicevamo per 3 anni, salvo proroga tecnica per un massimo di giorni 180 per un’ulteriore spesa massima di € 552.432,60, decorrenti dalla data di consegna del servizio.