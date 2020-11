Villa Mercede, lo scontro si farà in tribunale. Il TAR dichiara la giurisdizione del tribunale ordinario

Nessuna pace per la RSA di Serrara Fontana, per i suoi pazienti, per i suoi operatori e per i familiari che, oltre a pagare rette stellari, si trovano a combattere con una infinita sequenza di imprevisti dovuti alla cattiva gestione.

L’ultima fiammella che avrebbe potuto cambiare un po’ la scena, però, si è spenta con la sentanza della Sezione Quinta del TAR Campania deciso nella nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati: Maria Abbruzzese, Presidente, Diana Caminiti, Consigliere e Fabio Maffei, Referendario, Estensore.

il Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus, aveva chiesto al tribunale di annullare gli atti prodotti dall’ASL Napoli2 Nord circa la gestione della RSA.

Nel dettaglio la nota dell’ASL Napoli 2 Nord, avente ad oggetto: “servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel Comune di Serrara Fontana – Ischia – richiesta note di credito”; la nota “Servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel Comune di Serrara Fontana – Ischia” e la nota avente ad oggetto: “servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel Comune di Serrara Fontana – Ischia. Provvedimenti”.

La sentenza è breve è chiara.

Rilevato che, con ordinanza n. 2733/2019, il Collegio, avendo la resistente Azienda sanitaria Na 2 Nord, sull’asserito presupposto che la controversia in esame radicasse la giurisdizione del giudice ordinario, sollevato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., disponeva la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 367 c.p.c., ritenuta la non manifesta inammissibilità ed infondatezza della proposta questione di giurisdizione; Considerato che, con ordinanza n. 8099 /2020, comunicata in data 23.04.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definendo la questione di giurisdizione, hanno dichiarato l’odierna controversia come rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo altresì le parti davanti al Tribunale competente per territorio, anche per la determinazione delle spese; Ritenuto, pertanto, alla luce della decisione assunta dal giudice di legittimità di dover dichiarare inammissibile l’odierno ricorso in quanto la proposta domanda rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, come inter partes statuito dal Giudice della giurisdizione; Rilevato che la ricorrente, in esecuzione della predetta ordinanza, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (giudizio rubricato con RG 16600/2020); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile stante la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Ordinario.

Per sapere la verità, ora, bisognerà attendere i tempi della giustizia ordinaria. E i pazienti? E le lamentele dei lavoratori? E gli stipendi? E il servizio? Resta tutto ferma in attesa che qualcuno si muova? Misteri della nostra ASL e del sistema sanitario della nostra regione che lascia morire gli anziani nei bagni degli ospedali!