«Villa Mercede» e le scemenze di De Luca. I positivi: “Abbiamo saputo dalla stampa l’esito dei nostri tamponi”

Gaetano Di Meglio | Un altro giorno di Villa Mercede. Un altro giorno con un nuovo contagio. Un altro giorno con troppe polemiche attorno alla residenza per anziani di Serrara Fontana.

Ieri è stato il giorno di Vincenzo De Luca. Una difesa in diretta facebook, smentita dai dati e che arriva nel giorno dopo la conferenza stampa del sindaco di Forio che, proprio nel merito della vicenda del “focolaio fontanese”, aveva chiesto la testa di Antonio D’Amore, direttore generale dell’ASL Napoli 2Nord e del responsabile Covid sull’isola, il dottor Ciro Di Gennaro.

Parole dure quelle del sindaco Del Deo che, però, è stato blastato in diretta dal governatore che ha liquidato le doglianze del primo cittadino come semplici “scemenze”.

La verità è quella dei numeri legati al contagio della nostra “casa per anziani”: 2 morti, 22 degenti positivi, 7 operatori, 1 bimbo di 3 anni e il genitore di un operatore nei cluster familiari sono risultati positivi al Covid-19. Tutto collegato al ricovero di un’anziana degente, poi deceduta nella notte di Pasqua al Rizzoli, dopo il ricovero presso l’Ospedale La Schiana di Pozzuoli dove sono risultati positivi in 53.

Numerose denunce

Nel frattempo, sono diverse le denunce che sarebbero state presentate nell’ambito di questo caso. Sono diversi gli avvocati che hanno messo nero su bianco i fatti e hanno chiesto al Procuratore della Repubblica di Napoli di fare chiarezza e luce su questa situazione poco chiara e che si dovrebbe aggiungere a quella dei mesi scorsi con le lotte dei lavoratori e a quelle di qualche anno fa quando, lo ricordiamo, furono denunciati di diversi casi di “mala sanità”.

Un nome e un cognome

Ma le parole di De Luca non hanno solo un’eco politico. Tutt’altro. E così, proprio da Villa Mercede, arriva un commento tagliente e che ci introduce in quelle “scemenze” che il governatore, forse, non sa.

«Caro Gaetano , massima stima per il Governatore e per il lavoro che sta svolgendo sull’emergenza covid, ma per quanto riguarda la questione Villa Mercede assolutamente non sono d’accordo. La signora che rientrava dalla Schiana di Pozzuoli, non ha fatto il tampone (si riferisce alle parole del governatore, ndr) ma bensì il test rapido su siero che noi tutti sappiamo l’efficacia, e in più bastava metterla in isolamento come prevederla la sua ordinanza. Non è stato informato bene, spero che tu possa portare il messaggio della comunità di Villa Mercede, delusa da questo suo intervento. Grande Stima per quello che sta facendo, ma il responsabile di questa gestione ha un nome ed è solo di chi ha autorizzato tutto ciò ed e ancora a capo della direzione sanitaria della stessa struttura, non l’ha gestita bene e porterà sulla sua coscienza questa grave situazione sperando che si fermi qui e non vada oltre. Solo questo, per il resto nulla da dire.»

Una piccola operazione verità che, oltre ad accendere un riflettore sulla direzione sanitaria della RSA, ci collega ad un’altra testimonianza diretta dal contenuto grave!

IL RACCONTO

Ieri vi abbiamo raccontato la verità che emerge dal racconto ufficiale della Cooperativa Civitas reso attraverso l’invio di 3 PEC, oggi, invece, abbiamo raccolto il racconto, tragico, di un operatore della RSA. Proteggiamo l’anonimato della nostra fonte perché la verità ha un prezzo molto alto e non vorremmo che un altro lavoratore sia oggetto di procedimenti disciplinari per aver parlato con i giornalisti (e questo al netto del comportamento dei giornalisti stessi!) «Ero di turno quando ci trovammo ad accogliere l’ospite nella struttura proveniente da Pozzuoli. Io e alcuni colleghi ci allarmammo sin da subito, poiché eravamo a conoscenza delle condizioni critiche in cui versava la Schiana grazie al contatto con alcuni nostri colleghi che prestano servizio a Pozzuoli. Rivolsi la mia perplessità al direttore amministrativo Scalella circa la sistemazione della paziente insieme agli altri. In più la struttura non tutelava noi dipendenti (provvisti di sole mascherine chirurgiche) in alcun modo e, di conseguenza, i pazienti stessi. In tutta risposta venimmo chiamati stupidi e ignoranti in quanto era tutto sotto controllo. Ci venne assicurato che la paziente dimessa dalla Schiana era risultata negativa al Covid e che le sarebbe stato effettuato anche il test rapido. Ebbene, il test alla paziente sopraggiunta (risultato poi negativo) fu effettuato dalla mia collega che ad oggi risulta infettata. Al contempo riceviamo una telefonata da una nostra collega che lavora alla Schiana a Pozzuoli dove ci mette tutti in guardia da un possibile caso Codiv 19 poiché ne presentava i sintomi. Tutti noi iniziamo a preoccuparci ed allarmarci ed intanto la paziente iniziò a desaturare e sentirsi male e venne immediatamente trasferita al Rizzoli dove già si sospetta dai sintomi il caso Covid19. Nel contempo noi operatori continuavamo a lavorare senza alcuna disposizione precauzionale e, cosa vergognosa, è che il direttore sanitario della RSA, la dottoressa Morsa, non ha mai organizzato un incontro con il personale per illustrare eventuali misure cautelative o metodi comportamentali da tenere in casi di questo genere. Al momento della notizia della morte della paziente, noi operatori rimanemmo basiti, in cuor nostro già sapevamo, prima dell’esito, della positività della signora defunta. E i fatti oggi ci danno ragione: siamo stati abbandonati a noi stessi, senza alcuna regola da seguire con un caso Covid19 all’interno della struttura che andava isolato immediatamente. Successivamente al decesso, effettuarono i tamponi a tutti noi del personale e a tutti i pazienti, ma nel contempo noi continuavamo a lavorare a stretto contatto con gli ospiti e a girare per le stanze senza nessuna misura cautelativa fino al giorno dell’esito positivo di alcuni pazienti. Apprendemmo con orrore dai social la notizia delle positività, nessuno si prese il disturbo di comunicarci gli esiti e solo all’ora vedemmo sopraggiungere il dott. Di Gennaro che iniziò a dividere i pazienti infetti. Fatto grave che voglio qui denunciare è che un paziente di 99 anni, solo al mondo, risultato in un primo momento negativo al test, fu inserito nel reparto insieme ai pazienti positivi.

Il personale, indignato da tanta superficialità nel gestire un caso così delicato, vide nella possibilità di mettersi in malattia l’unica via di scampo per mettersi al riparo da ulteriori contagi. Voglio sottolineare che vogliamo tornare a lavorare e prenderci cura dei nostri “vecchietti con l’affetto e con l’amore dimostrato fino ad ora, ma lo vogliamo fare solo se si verificano le condizioni idonee per poter lavorare in sicurezza. Nel momento in cui siamo andati via per tutelare noi stessi (e molti invano poiché risultati poi infetti) la separazione dell’ala della struttura non ha niente a che vedere con un reparto Covid. Il personale non è mai stato suddiviso per reparti, la struttura non è stata dotata di area di vestizione e non è stata effettuata alcuna separazione tra il personale del reparto Covid. Alla fuga di personale la dottoressa Polverino, tramite un gruppo whatsapp, ci intimò a non lasciare la struttura poiché la quarantena non è prevista per OSS e infermieri, ci assicurò che i vertici dell’ASL avrebbero aiutato il personale attivo nel cambio dei vertici della cooperativa e che la struttura sarebbe stata sanificata. Ma fino a quando ero in servizio, la sanificazione non è avvenuta se non in modo molto blando.

Al giro letto del mattino gli operatori di turno eseguivano l’igiene e somministrano la terapia prima al piano inferiore e successivamente al “piano covid” indossando i DPI procurati lavorando anche per il turno seguente vale a dire dalle 8.00 alle 14.00 del giorno successivo per un totale di 24 ore consecutive di lavoro. Aggiungo inoltre che la squadra era composta da due OSS e un infermiere coprendo le esigenze dei due gruppi utilizzando in modo appropriato, per quanto possibile, i DPI forniti.

Alla luce di tutto ciò, considerando che noi dipendenti della Villa Mercede non percepiamo lo stipendio da oltre tre mesi, abbiamo continuato a lavorare abbandonati a noi stessi coprendo turni massacranti per la carenza di personale. Ma il mio pensiero va a loro, ai nostri “vecchietti” per i quali noi costituiamo la loro famiglia, ma che purtroppo sono risultate vittime di un contagio che si poteva evitare. A loro va il mio pensiero e il mio augurio di una pronta guarigione”. Parole dure.

Leggere che “Al giro letto del mattino gli operatori di turno eseguivano l’igiene e somministrano la terapia prima al piano inferiore e successivamente al “piano covid” indossando i DPI procurati lavorando anche per il turno seguente vale a dire dalle 8.00 alle 14.00 del giorno successivo per un totale di 24 ore consecutive di lavoro” fa accapponare la pelle.

Dobbiamo continuare a stare in silenzio? Dobbiamo continuare a sopportare tutto questo? Siamo stanchi! Enormemente stanchi!