Villa Mercede e i lavoratori parcheggiati. I sindacati: “Quando tornano a lavoro?”

La storia di Villa Mercede non finirà mai. Come i nostri lettori sanno, da quando è scoppiato il focolare di covid19, i lavoratori della Cooperativa sono stati parcheggiati in attesa che l’emergenza Covid terminasse. Una sorta di commissariamento forzato della Cooperativa Civitas che, diciamocelo, può avere tante colpe ma in questo caso, davvero, non ne ha.

La UIlTucs, con una nota indirizzata alla Cooperativa, all’ASL, al Prefetto e al sindaco Caruso mette le cose in chiaro: «Richiamandoci alle ns. precedenti note del 10/03/2020 prot. 310/F, del 24/04/2020 prot. 353/F e del 03/06/2020 prot. 464/F, da intendersi qui integralmente ribadite e trascritte, vi evidenziamo che a tutt’oggi nonostante anche dai media locali si sia appresa la notizia della cessazione dell’emergenza COVID-19 presso la struttura RSA “Villa Mercede” di Serrara Fontana (NA), la vs. Cooperativa, della quale sono dipendenti i lavoratori storicamente impegnati nelle diverse attività in favore dell’utenza della suddetta struttura, non ha ancora disposto il rientro al lavoro di tutto il personale.

A quanto – scrivono i sindacalisti – si è appreso ad oggi i servizi resi dalla vs. Cooperativa sono relativi alla parte “infermieristica” mentre per gli altri servizi si starebbe ricorrendo a personale direttamente a carico della ASL Napoli 2 Nord o a ditte esterne di riferimento della stessa ASL. In merito a quanto sopra, ferma restando la necessità che un’eventuale ripresa del lavoro non può prescindere dall’integrale rispetto delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli specifici protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, la felice notizia appresa dai mass media del superamento dell’emergenza dovuta al contagio degli ospiti e di alcuni operatori della RSA – ricordando che purtroppo tale contagio ha causato dolorosi eventi luttuosi oltre che generare un sentimento di diffusa preoccupazione nella comunità isolana – a nostro giudizio avrebbe dovuto comportare il rientro nell’operatività – in condizioni di massima sicurezza possibile e compatibilmente con le disposizioni delle competenti Autorità – delle decine di lavoratori vs. dipendenti.»

Enrico Natale, che firma la nota continua: «Detto ciò, premessa la necessaria salvaguardia delle posizioni lavorative e reddituali dei lavoratori che finora non hanno potuto svolgere la loro attività, restiamo in attesa che la vs. Cooperativa, come annunciato nella propria comunicazione ai lavoratori del 03/06/2020 comunichi a stretto giro ai singoli lavoratori interessati la ripresa della loro attività, dando evidenza del rispetto integrale delle richiamate normative, delle indicazioni in merito che dovessero pervenire dall’ ASL Napoli 2 Nord e dell’adeguata fornitura dei relativi idonei Dispositivi di Protezione Individuale, a tutela sia dei lavoratori che degli ospiti della RSA.

In mancanza – sottolineano dal sindacato – vi chiediamo di esplicitare le ragioni per le guaii, ancora oggi, I vs. dipendenti non sono stati chiamati a riprendere la propria attività presso la RSA di Serrara Fontana. In tale ultima ipotesi, unitamente alla ns. Rappresentanza Sindacale Aziendale, ribadiamo la ns. disponibilità a svolgere uno specifico incontro in modalità telematica – nel rispetto dei ruoli e delle diverse responsabilità – al fine di confrontarsi in merito ad eventuali problematiche che dovessero oggettivamente configurarsi quali impeditive della ripresa dell’attività lavorativa. In attesa di sollecito riscontro e riservata sin d’ora ogni eventuale ulteriore iniziativa a tutela dei diritti dei lavoratori ns. iscritti e rappresentati, distinti saluti»