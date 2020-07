Villa Mercede, è guerra al TAR per l’affidamento. Coop contro Coop e ASL contro tutti

Ida Trofa | Villa Mercede. E’ guerra per l’affidamento dei servizi. Coop contro Coop e ASL contro tutti. Così si apre la fase 3 di Villa Mercede, all’insegna del Coronavirus e di una piaga ancor più grande, un caos gestionale mai superato.

Complici le forzature e il pressappochismo dell’ASL NA2 Nord nel merito di una struttura prima fiore all’occhiello della sanità insulare e ora ridotto ad abominevole parcheggio pre-morte, scenario di scambi politico-economici è finalizzatore di manovre elettorali e scalate professionali ai vertici dell’azienda sanitaria.

E scoppia, così, l’ennesima guerra per l’affidamento!

Tutti contro tutti: la Coop Nestore prova ad impallinare l’affidamento ASL alla Coop Icaro e l’Asl si difende. Come andrà a finire? Vedremo!

Andiamo con ordine nel continuare a raccontare attraverso le nostre pagine le scelleratezze e le pericolose manovre che si alimentano intorno a Piazza Cavonera Grande.

Dopo i bandi sbagliati, i marchiani errori e l’intervento del TAR Campania, una nuova guerra di strategia rischia di paralizzare, ulteriormente, il complesso quadro della RSA di Ischia.

Affidamento alla Icaro dei servizi. Nestore ricorre al TAR

Non c’è pace, dunque, per la RSA Villa Mercede. Un nuovo ricorso contro l’affidamento triennale dei servizi. Una nuova querelle e nuovi inaccettabili e vergognosi ritardi nel consolidamento dell’organizzazione interna alla residenza per anzi a dell’isola d’Ischia.

L’unica in convenzione su tutto il territorio isolano.

Questa volta il siluro è stato servito dalla Società Nestore del dottor Capriglione. La società che, unitamente alla Civitas, gestiva fino a qualche settimana fa, in cooperativa il servizio di assistenza e quant’altro, per gli anziani di Piazza Cavonera Grande.

Insomma l’ennesimo colpo di scena a Villa Mercede: la cooperativa Nestore fa ricorso al TAR e blocca l’entrata in servizio del consorzio Icaro.

Forse, più che un colpo di scena, si tratta di un “già visto”.

Come sempre a pagare sono gli utenti e la comunità finita al cento di queste scelleratezze amministrative politiche e gestionali.

Ma andiamo con ordine. Ad aggiudicarsi il servizio lo scorso maggio 2020 era stata ancora la Icaro, la stessa ATI che aveva ottenuto l’affidamento, poi impallinato, nel luglio 2019.

La procedura e l’affidamento 2020 alla Icaro

La procedura avverso la quale la Nestore, da sola senza la socia Civitas, è chiara. Si tratta della procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la residenza sanitaria assistita (RSA Villa Mercede) dell’ASL NA 2Nord nel comune di Serrara Fontana, per un periodo di anni 3, importo complessivo 3.360.631,65 oltre IVA di cui oneri della sicurezza triennali 5.706,00. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base di gara di 3.360.631,65 €.

Con decreto provveditoriale n.195 il 28 maggio 2020 sono stati approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta ed è stata dichiarata aggiudicataria, il concorrente ATI ICARO Consorzio Cooperative sociali società cooperative (capogruppo), KER Soc. Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede in santa Maria Capua Vetere (CE) con il punteggio complessivo pari a 89,41/100, per un importo complessivo di 3.198.306,07 di cui 3.192.600,07 per il servizio, al netto del ribasso offerto del 5% ed .5.706,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tutto come dicevamo per 3 anni, salvo proroga tecnica per un massimo di giorni 180 per un’ulteriore spesa massima di € 552.432,60, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

L’affidamento in tappe

In data 16.01.2020 prot. 1002 è stato costituito il seggio di gara nelle persone dell’ass.amm.vo Paola Castaldo, ass. amm.vo Antonella Carino, ass.tecnico Nicola Milano, sostituto ufficiale dott.ssa Patrizia Carlucci e sono stati nominati componenti della Commissione di gara i funzionari: Presidente – arch. Luigi Pinto; Componenti rag. Carlo Vitale, dott.ssa Concetta Salerno, dott.ssa Gena Rotunno, ing. Gennaro Zompa che hanno rilasciato, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 dell’art.35-bis del D.Lgs 165/2001 smi e dell’art. 51 del c.p.c., dichiarazione di insussistenza ed assenza di incompatibilità acquisita agli atti;

In data 22.01.2020 è stata esperita la I seduta di gara giusto verbale Rep. 12744 del 22.01.2020;

In data 21.02.2020 è stata esperita la II seduta di gara, giusto verbale Rep. 12762 del 21.02.2020;

In data 16.04.2020 è stata esperita la III seduta di gara Rep. 12788 del 16.04.2020 nel corso delle quale la

Commissione ha proposto l’aggiudicazione, dopo aver accertato l’assenza

delle condizioni di anomalia dell’offerta del concorrente classificatosi primo in graduatoria a favore del concorrente ATI ICARO Consorzio Cooperative sociali società cooperative. Cosi ha deciso il Provveditore Ing. Giuseppe D’Addato.

Le previsioni del nuovo capitolato

Il 1 luglio 2019 il direttore Russo redattore della prima procedura di gara ha richiesto al direttore generale Antonio D’Amore di ritirare il capitolato speciale d’appalto vista la necessità di rivedere, non solo il numero totale dei posti letto in regime di residenzialità, ma anche di provvedere un setting di alto livello assistenziale in considerazione della presenza di pazienti particolarmente complessi. Il direttore generale facendo seguito alla nota in questione ha così disposto che il direttore di Villa Mercede, Russo unitamente al direttore della UOC acquisizione beni e servizi, procedessero alla stesura del capitolato predisposto prendendo atto dei rilievi formulati dal Russo dando seguito alle di lui prescrizioni in essa contenuta. Arriva così l’ultima gara è l’ultimo affidamento by D’Amore. Gli ultimi di una lunga serie dopo gli errori marchiani dell’azienda sanitaria diretta dal medico napoletano.

Le prescrizioni nel CSA

Da una verifica dei livelli occupazionali all’interno delle RSA Aziendali, nella stesura del CSA, per l’affidamento dei Servizi della RSA “Villa Mercede” presentato a fine Aprile è emerso che i criteri per l’appalto sono stati definiti sulla scorta di elementi relativi al tasso di occupazione storico. Successivamente, dalla medesima attività di verifica dei livelli occupazionali del setting residenziale di Villa Mercede per i mesi di maggio e giugno, è emersa una maggiore richiesta assistenziale di tipo residenziale, che ha determinato livelli di occupazione della struttura di gran lunga superiore a quelli precedenti. Questa maggiore richiesta non poteva essere trascurata, soprattutto in considerazione del fatto che “Villa Mercede” rappresenta per i cittadini dell’isola di Ischia un’opportunità assistenziale.

Avendo la possibilità di aumentare la disponibilità dell’offerta assistenziale di tipo residenziale, stante la capienza della struttura, e confermando la inutilità del setting semiresidenziale, nel rispetto del bisogni assistenziali, si ritiene opportuno non solo rivedere il numero totale del posti letto in regine di residenzialità, ma in considerazione anche della presenza di pazienti particolarmente complessi, è necessario prevedere un setting di alto livello assistenziale, allo scopo di poter soddisfare la maggiore richiesta proveniente dal territorio.

Il vecchio contenzioso

Lo ricordiamo l’8 maggio era stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della gestione temporanea di servizi inerenti la residenza sanitaria di Serrara Fontana, con ricorso e con istanza cautelare il 21 giugno 2019 la Filipendo consorzio di cooperative sociali ha adito all’eccellentissimo tribunale amministrativo regionale della Campania per ottenere la nullità, oppure in via alternativa o subordinata l’annullamento della deliberazione di indizione della procedura di gara e degli atti relativi alla stessa.

Le figuracce

Dopo le figuracce dei mesi scorsi, le indizioni e le repentine revoche di indizione arriva cosi l’ultima batosta alla procedura di gara dell’ASL di Antonio D’Amore per l’affidamento dei servizi temporanei della gestione inerente la residenza sanitaria assistenziale di Villa Mercede in Serrara Fontana per gli anziani non autosufficienti. La gara è stata nuovamente indetta per anni tre con l’opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni. Proprio a seguito dell’ennesimo annullamento cautelativo, l’ennesimo errore e dell’ennesimo ricorso al Tar e dell’ennesima bocciatura della magistratura nel merito delle procedure in atto da tempo immemore proprio per l’affidamento temporaneo in questione.

Annullati, con la gara tutti gli atti connessi e consequenziali al bando di gara era stato altresì nominato dall’Azienda Sanitaria il dottore Giacomo Russo direttore dell’UOC di strutture residenziali e semi residenziali, quale responsabile unico della procedura di gara. A Russo era stato affidato il compito di dirimere i termini di questa ultima gara edizione 2020. Una procedura di gara nuovamente indetta, tenuto conto dell’autorizzazione SORESA già espressa nel 2019, atteso che nulla cambia con riguardo alla natura delle prestazioni erogare ma che nella stesura del nuovo Capitolato tiene conto di specifiche osservazioni formulate nel merito di vizi di procedura e mancate considerazioni tecniche.

Un provvedimento immediatamente esecutivo questo di D’Amore , come è ovvio, attesa l’urgenza di provvedere e la situazione tragica di precarietà in cui versa l’intero sistema che gravita in torno alla struttura isolana. Ora più che mai con l’emergenza coronavirus ed una fase 3 che non decolla.

Caso Coop a Villa Mercede. L’ASL si costituisce in giudizio per opporsi al “ricorso Nestore“

E è proprio per il “Caso Villa Mercede“ di cui vi abbiamo appena narrato che l’Asl NA2 Nord ha dovuto nominare l’avvocato difensore per la costituzione avverso il ricorso promosso da cooperative sociali società cooperativa sociale Onlus. Un ricorso notificato settimane fa, come abbiamo riportato, a cura del procuratore della Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società cooperativa sociale Onlus “per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto Provveditoriale n. 195 del 28/05/2020 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Stazione Unica Appaltante – S.U.A. Napoli 2; dell’avviso di aggiudicazione; della proposta di aggiudicazione; del verbale di gara del 22 gennaio 2020, del 21 febbraio 2020, 16 aprile 2020,26 febbraio 2020 ,27 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 5 marzo 2020,16 aprile 2020 ed ogni eventuale provvedimento dell’ASL Napoli 2 Nord. Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, non conosciuti da parte ricorrente, se ed in quanto lesivi delle ragioni della stessa.“Parti convenute nel giudizio oltre l’A.S.L. Napoli 2 nord. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata — Stazione Unica Appaltante – S.U.A. Napoli 2, Icaro consorzio cooperative sociali società cooperativa, KER società cooperativa sociale Onlus e Santiago società cooperativa sociale.

Cosi la direzione generale ASL di Antonio D’Amore ha deciso di correre ai ripari per fermare l’ennesima batosta legale, la guerra tra coop che rischia di stritolare i servizi della RSA isolani a fronte dell’inerzia e della pochezza poli a di chi gestisce le nostre sorti anche in ambito sanitario. Lo scorso 3 luglio la Direzione amministrativa, il Direttore amministrativo ha rappresentato “l’estrema urgenza di affidare la gestione dei servizi RSA. Villa Mercede con il fine di pervenire alla completa normalizzazione della situazione che ha interessato la struttura predetta” è opportuna la costituzione innanzi al T.A.R., per confermare la correttezza dell’operato e degli atti adottati dall’A.S.L.. Viene cosi disposto dall’azienda sanitaria locale di procedere conferendo incarico come da separate specifiche procure. all’avv. Guglielmo Ara e all’avv. Domenico Sorrentino. Entrambi legali interni dell’ Azienda. La deliberazione di nomina è la numero 907.