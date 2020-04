Villa Mercede, ancora 1 operatori positivi

Il sindaco Caruso ha aggiornato il dato del contagio di Villa Mercede.

“Mi sono stati comunicati i risultati dei tamponi di 14 operatori di Villa Mercede, 13 tamponi sono negativi e 1 è positivo. Al momento dunque su 17 tamponi esaminati per la seconda volta vi sono 2 operatori positivi, 15 negativi. Mancano i risultati di 10 operatori, spero di averli in serata. Solo 10 perchè i 6 operatori risultati positivi al primo tampone ovviamente non hanno ripetuto per la seconda volta il tampone. Totale: 33 operatori.”

“Vi comunico inoltre che sono stati reperiti gli infermieri e gli oss indispensabili per implementare il servizio di assistenza ai degenti. Il Direttore Generale ha provveduto ad assumerli. Entreranno in servizio tra pochissimi giorni, tempo necessario per la stipula dei contratti. Nel mentre alcuni infermieri che lavorano al Rizzoli presteranno servizio a Villa Mercede. Nei prossimi giorni verranno consegnati due tablet alla RSA così da consentire ai pazienti di parlare e vedere i familiari.”