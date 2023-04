Villa Joseph: denunciate le famiglie per abbandono di incapaci. Assurdo!

Gaetano Di Meglio | La storia di Villa Joseph, il nostro Don Orione, si avvia alla fine di questa, pessima, parentesi della sua storia. A combattere c’è il sindaco di Lacco Ameno, queste colonne coraggiose gli amici di Nuvola Tv e un imbarazzante silenzio sociale, civile e collettivo che, purtroppo, rilascia la più amara delle polaroid: quelli che siamo diventati. Un’isola distratta, sorda a certi valori e che ha smarrito il suo senso di difesa, custodia e attenzione ai più deboli.

La gestione di Ferdinando Scarpa è arrivata al bivio: vendere e fare business. Con cosa? Con un’istituzione ischitana, con un luogo simbolo di un’isola che non esiste più e che rimpiange, amaramente, il coraggio, la dedizione, l’impegno, la caparbietà e la tenacia di Don Castiglione. L’immagine della sua auto, del suo amore praticato e della sua presenza dovrebbe essere lo stimolo a combattere.

Uno stimolo e un incoraggiamento che è stato raccolto dall’avvocato Cristiano Rossetti, dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio per difendere alcuni parenti di alcuni ospiti della struttura di Casamicciola.

La vicenda è complessa ma proveremo a renderla semplice.

Lo scorso 30 marzo, con puntualità, il sindaco Pascale ha iniziato la sua battaglia in difesa degli ospiti di Villa Joseph. Da allora, però, purtroppo, non si è trovato nessun accordo tra le parti.

Una cosa è certa: Scarpa vuole la struttura libera da cose e persone per poterla vendere. Attorno a questa certezza, poi, diverse ipotesi.

La prima è quella che vede protagonista la Diocesi di Ischia. Il Vescovo Pascarella dovrebbe acquistare l’immobile da Scarpa, per questo, però, si attende il via libera da parte della Santa Sede. Una soluzione, questa, che potrebbe essere portata avanti senza la necessità di liberarla da persone e cose. A pensar male, spesso, si fa peccato ma ci si azzecca. Vuoi vedere che Scarpa, invece, vuole liberare da cose e persone l’immobile per entrare in possesso della struttura avendola acquistata e avendo azzerato il vincolo di destinazione d’uso? Tutto è possibile.



Nel frattempo, però, la notizia gravissima è quella che vede protagonista Scarpa e alcuni parenti degli ospiti di Villa Joseph. Il 24 aprile, infatti, Scarpa ha denunciato penalmente i parenti per il reato puniti dall’articolo 591 del c.p.p.: “Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Una cosa grave e per la quale Pascale ha chiesto supporto legale agli avvocati Rossetti e Migliaccio.

“Apprendo con stupore e sdegno – ci ha detto Pascale -, la notizia della denuncia sporta da Scarpa contro questi cittadini. Tropo assurdo che le famiglie degli alloggiati presso Villa Joseph, alloggiati a pagamento con una retta di 1.500 € al mese sia chiaro, siano state denunciate per abbandono di incapaci. Tutto ciò è paradossale. Oltre il danno, la beffa!” continua il sindaco di Lacco Ameno che continua: “Faccio appello al vescovo di Ischia, Mons. Pascarella, di scendere in campo autorevolmente e chiedo a tutti di calmarsi un attimo, perché la questione sta prendendo una brutta piega. Ho chiesto a Scarpa di attendere almeno le elezioni dei nuovi sindaci di Casamicciola e Forio. Si tratta di attendere 15 giorni, poi sono convinto che chiunque vinca, il 16 maggio sarà disposto a sedersi con me, con la Diocesi e con Scarpa al fine di trovare una soluzione. Tra l’altro, è umano attendere anche perché nel Comune di Forio c’è un immobile pronto per essere acquistato e continuare ad essere la casa di questi nonnini. Sono convinto che noi sindaci potremo dare un contributo e un aiuto istituzionale laddove servisse”.

“Faccio appello al vescovo – conclude Pascale – e, soprattutto, la cosa più importante, oltre ad aver messo a disposizione il supporto legale, chiedo agli altri familiari colpiti dalla denuncia di contattarmi in privato per organizzare al meglio la difesa”.

