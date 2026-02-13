Villa Durante cambia volto: più spazi e sicurezza per l’infanzia

Nei giorni scorsi il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della scuola di Villa Durante, uno dei plessi scolastici interessati da un intervento di riqualificazione complessiva che punta a ridefinire spazi, funzioni e qualità dell’accoglienza per i bambini della scuola dell’infanzia.

È lo stesso primo cittadino a spiegare la portata dell’opera e le finalità del progetto, sottolineando come si tratti di “un intervento importante e concreto”, capace di incidere in maniera significativa sull’organizzazione e sulla qualità della struttura. L’intervento prevede infatti un ampliamento sostanziale dell’edificio, con una superficie raddoppiata per garantire più spazi e migliori condizioni di accoglienza.

“Avremo più aule, nuovi laboratori e ambienti pensati per favorire la crescita, l’apprendimento e la socialità”, ha evidenziato Ferrandino, rimarcando l’attenzione riservata alla dimensione educativa e alla qualità degli ambienti destinati ai più piccoli.

Particolare rilievo è stato dato anche al tema della sicurezza e dell’adeguamento agli standard attuali. “Stiamo investendo in sicurezza, qualità e comfort, con strutture moderne e pienamente adeguate agli standard scolastici”, ha aggiunto il sindaco, richiamando il lavoro in corso sul piano strutturale e funzionale dell’edificio.

La riqualificazione di Villa Durante si inserisce in un quadro più ampio di investimenti sull’edilizia scolastica e sui servizi per l’infanzia, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’offerta educativa e garantire spazi adeguati alle esigenze delle nuove generazioni.

Nel video realizzato durante il sopralluogo, Ferrandino illustra nel dettaglio gli interventi previsti e lo stato di avanzamento dei lavori, ribadendo la volontà dell’amministrazione di continuare a investire sul futuro dei bambini e, più in generale, sulla crescita della comunità locale.