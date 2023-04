Villa Arbusto set della fiction NETFLIX “di4ri 2”

“Di4ri”, prima serie televisiva italiana dedicata al mondo dei teenager, torna sull’isola d’Ischia per la seconda stagione. Dal 17 aprile sono in corso le riprese della fiction targata Netflix che racconta il punto di vista di otto ragazzi alle prese con sentimenti e conflitti tipici della loro età.



Tra le location prescelte anche il Parco di Villa Arbusto a Lacco Ameno, sede del Museo archeologico Pithecusae. Sulle terrazze panoramiche e nei giardini del polo culturale isolano, il regista Alessandro Celli e la sua troupe hanno girato in questi giorni alcune scene con protagonisti due dei personaggi più amati della serie: Pietro e Livia, interpretati rispettivamente da Andrea Arru e Flavia Leone.

«Tutta l’amministrazione è molto orgogliosa che Lacco Ameno stia tornando al centro delle produzioni audiovisive nazionali e internazionali», ha commentato la vicesindaco Carla Tufano. «Il cinema, come altre forme e linguaggi d’arte, fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Per noi lo sviluppo sociale ed economico di una comunità passa soprattutto attraverso la valorizzazione della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio, a cominciare da quello archeologico custodito al Museo Pithecusae. Questa serie Netflix dedicata al mondo dei teenager rappresenta per noi una ulteriore, importantissima occasione di promozione, a cui, siamo certi, ne seguiranno tante altre».





Le riprese isolane, che termineranno il prossimo 28 aprile, hanno coinvolto una troupe di circa 100 professionisti per una produzione che, come avvenuto per la prima stagione, andrà in onda in tutti i paesi raggiunti dal celebre colosso dello streaming.

In settimana set anche sulla spiaggia di San Montano e in altre location dell’isola.

«La seconda stagione di “Di4ri”- conferma la location scouting Marianna Sasso – coprirà per gli esterni quasi tutto il territorio isolano. Si è già girato a Ponte d’Ischia, al Lido, alla Torre de’ Guevara a Cartaromana, sul belvedere di Zaro, a San Francesco e presto cast e troupe si trasferiranno anche a Sant’Angelo. Il regista Alessandro Celli è rimasto molto impressionato dalla bellezza e dall’atmosfera di Villa Arbusto e dei suoi giardini, dove avevamo fatto dei sopralluoghi già durante le passate festività natalizie, proprio in occasione di una mostra di pittura e scultura a Villa Gingerò. L’arco narrativo della seconda stagione di “Di4ri”- rivela la Sasso – abbraccerà un intero anno scolastico, quindi occorreva filmare anche l’isola con le sue luci e i suoi addobbi».



In “Di4ri 2” le storie di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna si intrecceranno ancora una volta un racconto corale che è uno specchio della vita dei preadolescenti. La serie Netflix parla infatti di primi amori, amicizie, litigi, divertimento, bullismo e solitudine, ma anche delle aspettative dei genitori, dell’ansia di crescere e dell’accettazione di se stessi. Sullo sfondo, le vicende che riguardano anche la loro scuola, a rischio chiusura, e per la quale i ragazzi si mobilitano con una clamorosa protesta.

Dopo il successo della prima stagione, che ha debuttato nel maggio del 2022, Netflix ha rinnovato la serie ambientata in un’isola italiana e che probabilmente andrà in onda a partire dal prossimo autunno.