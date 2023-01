Villa Arbusto, in “sintesi” altri 15 mila euro per targhe e targhette e qualche altra cosa…

Il Comune di Lacco Ameno e la Scabec hanno letto il programma definitivo del progetto “Frammenti di storia” e hanno deciso di affidare la realizzazione di un nuovo sistema di comunicazione testuale interno al Museo di Pithecusae, con nuove grafiche e contenuti, nonché la realizzazione di una campagna promozionale per dare visibilità all’itinerario esistente all’interno del museo, alla società “Sintesi s.c.a.r.l.” di Napoli, per un importo di €18.300, tramite il sistema MePA. Si dà atto che questo affidamento avviene tramite una procedura di affidamento diretto in base alla Legge 11 settembre 2020 n.120 fino al 30 giugno 2023, il contratto sarà firmato elettronicamente attraverso la piattaforma MEPA, il Responsabile Unico del Procedimento è l’avvocato Lucrezia Galano, è stato richiesto all’ANAC il CIG ZFA38CF46B e il CUP dell’intervento è B69I21000120003.

Si stabilisce che la spesa sarà liquidata successivamente, a prestazione avvenuta e verificata, con la presentazione di fattura elettronica e si impegna una spesa di €18.300, inclusa l’IVA, a favore della società “Sintesi s.c.a.r.l.”, che sarà imputata al Cap. 05021.03.0186 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 anno 2022.

EVENTI E GRAFICA. A Vito Della Speranza, invece, si legge in una determina della Galano: “Per i motivi indicati, si affida direttamente il servizio di progettazione grafica per n. 40 eventi turistici e culturali di Villa Arbusto al visual designer Vito della Speranza, con studio in Forio alla Via Mortola n. 7, secondo quanto previsto nella nota acquisita al prot. com. n. 13811 del 28.12.2022” per un totale di euro 4.000 + iva. In “sintesi”, questo è…