VIGLIACCHI E BUGIARDI. Stani Verde: “Contro di me attacchi diffamatori e Regine inventa le denunce”

Gaetano Di Meglio | Vigliacchi e bugiardi. La campagna elettorale di Forio si accende, si alzano i toni e si iniziano a mettere in bella mostra gli scheletri che fino ad oggi erano nascosti negli armadi di tizio e di caio.

E questo è l’esito scontato alle azioni della maggioranza. Una reazione giustificata da anni di violenza politica, di arroganza istituzionale e di sistematica delegittimazione degli avversari, spesso senza argomenti e senza nessun contatto con la realtà.

Il tempo della calunnia diffusa contro tizio e contro caio, ha preso il posto del dossieraggio contro gli avversari politici e si è evoluto in capricci e dispetti.

Ne è testimone Vito Iacono che nella scorsa avventura elettorale è stato vittima dei dossier di vari consiglieri comunali e oggi.

Questa volta, però, chi rompe il silenzio è Stani Verde, il leader dell’opposizione che è diventato aggregatore di grandi elettori e di portatori di interesse consolidando il suo gruppo e raccogliendo anche tutti quelli che, delusi da Del Deo, Savio e Regine, cercano nuovi interlocutori per costruire e impegnarsi per Forio.

E così, ancora una volta a Forio lo scontro politico si accende e, in parte, trascende per quello che dovrebbe essere un corretto confronto sia pure forte e determinato. La maggioranza va all’attacco di Stani Verde, ormai indicato quale prossimo candidato a sindaco dello schieramento avversario e nel frattempo tenace oppositore dell’Amministrazione Del Deo. L’esponente della minoranza riferisce di alcuni episodi che lo stanno vedendo oggetto di una campagna denigratoria. Iniziando dal caso di una denuncia contro i pescatori che lui dichiara di non aver mai presentato: «Ritengo il presidente del Consiglio comunale Michele Regine sia un politico non adatto a rappresentare il civico consesso. Specialmente per il ruolo che ricopre, che dovrebbe essere un ruolo super partes. La questione è che Regine ha tenuto una riunione con alcuni pescatori. Attenzione, solo alcuni e non tutti. E praticamente, per quanto mi è dato sapere, da quanto mi hanno riferito alcuni pescatori, avrebbe mostrato un documento sostenendo che in calce c’era la mia firma. Secondo Regine, infatti, avrei firmato una denuncia, a seguito della quale adesso i pescatori sono costretti a togliere le reti dal molo».

Circostanza che Stani Verde respinge con forza, ipotizzando un tentativo “maldestro” di inimicargli la categoria dei pescatori: «Innanzitutto voglio fare una precisazione: io non sono contro le reti presenti sul Molo Borbonico, perché secondo me sono caratteristiche, tant’è vero che quando mi sono sposato feci delle foto insieme a mia moglie su quelle reti, proprio perché le ritenevo belle e caratteristiche. Dunque, il presidente del Consiglio comunale si dimostra, come al solito artefice di un modo di fare che non è accettabile! Non c’è nessuna denuncia a mia firma, a meno che non l’abbiano fatta loro con una firma apocrifa. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo: non ho firmato nessuna denuncia e chi dice il contrario, è evidentemente, un vigliacco e un bugiardo. La verità – continua Verde – è che purtroppo questi amministratori che si vedono messi alle corde dall’opposizione, sentendo il fiato sul collo e avvertendo che il paese è stanco di loro, stanno cercando in tutti i modi di diffamarmi».

Ma c’è di più. Stani Verde infatti riferisce ulteriori attacchi gravi alla sua persona: «Io, purtroppo, oltre a difendermi attraverso i giornali, non ho altra arma che la querela e adesso mi attiverò per rispondere a tutte le cattiverie che stanno dicendo in giro contro di me. A giustificare una querela ci sono anche altre voci più pesanti che stanno mettendo in giro. Dicono che io sia un appartenente alla camorra o che gestisco i soldi per qualche clan della terraferma e accuse di questo tipo. Questa è una cosa gravissima, che offende la mia famiglia e io non troverò pace fino a quando tutte queste bugie non verranno sbugiardate. Non troverò pace fino a quando le persone, vigliacchi e bugiardi, che stanno mettendo in giro queste menzogne non pagheranno per quello che stanno facendo, perché un reato gravissimo. Diffamazione? Io non mi fermo, non mi fermo davanti a questi atti di vigliaccheria».

Poi Verde allunga anche sulla scuola: “Invece di inventare bugie sul io conto, si impegnassero a dare risposte ai genitori in difficoltà con il pagamento della mensa scolastica e a quelli dello Scentone che ora devono pagarsi anche il transfer da scuola al Palazzetto dello Sport, per poter effettuare le ore di educazione fisica”

Le parole di Stani Verde sono dure e, purtroppo, servono solo a rafforzare il concetto che molti hanno dell’amministrazione foriana: un’amministrazione che ha sempre mostrato di essere favorevole alla chiarezza e al confronto schietto.

La storia di Angela Albano e di Gianni Mattera racconta proprio questa inclinazione all’isolamento di chi la pensa diversamente, all’utilizzo di un sistematico bullismo istituzionale e alla delegittimazione degli avversari. Con tutti i mezzi disponibili.