Vigili urbani, Del Deo allunga l’orario di lavoro. Dal 4 settembre modifica da part-time verticale ad orizzontale

Ugo De Rosa | Poco prima di Natale erano scattate le assunzioni di nuovi vigili urbani a Forio per la copertura dei posti stabiliti dal piano delle assunzioni per il 2020. Assunzioni che, così come previsto dalla relativa delibera di Giunta, in concreto consistevano «assunzione di 2,5 vigili urbani dal 1 gennaio 2020, con il passaggio da part time a tempo indeterminato a full time a tempo indeterminato dei primi cinque istruttori di vigilanza già in servizio» a seguito del concorso del 2019. Quel 2,5 che può sembrare strano è motivato proprio dal passaggio da part-time a tempo pieno. Gli assunti a tempo pieno risultavano essere: Mendella Antonella; Rullo Salvatore; Della Speranza Gianluca; Panzardi Mario; Castagliuolo Felicia.

Sempre in esecuzione del deliberato della Giunta, il responsabile della Polizia Municipale stabiliva di dare corso ad ulteriori sei assunzioni a tempo indeterminato part time al 50%, attingendo sempre dalla graduatoria del concorso. Il comandante Iacono assumeva dunque, sempre a partire dal 1 gennaio scorso, Impagliazzo Giovanni; Savio Nicola; Trofa Davide; Barra Fabio; Somma Andrea; D’Ambrosio Daniele. Successivamente il Somma rinunciava in quanto nel frattempo era stato già assunto da altro Ente, e veniva sostituito da Di Maio Almerinda.

Ma evidentemente queste assunzioni non sono state sufficienti. Lo stesso Comando della Polizia Municipale, con due distinte note di metà luglio e inizio agosto, lamentava «assoluta carenza di organico, che saranno accentuate alla scadenza dei contratti di lavoro part time al 3 settembre, e con le quali si chiede la proroga dei contratti in essere al fine di scongiurare problemi di sicurezza urbana e viabilità». Le strade foriane a quanto pare richiedono un gran numero di vigili per essere controllate, anche quando sarà trascorso il periodo caldo dell’estate. Di qui il “grido di allarme” che giustifica la conseguente decisione.

Si è deciso a questo punto di incrementare l’orario di lavoro dei vigili assunti part-time, in quanto tale formula non rappresenta una nuova assunzione. Questo stabilisce la normativa vigente, purché non si trasformi il contratto da part-time a tempo pieno e si rispettino i limiti stabiliti dal contenimento della spesa per il personale.

Tutti “paletti” che nella determina si attesta di non superare: «L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata».

In questo caso si tratta di aumentare le ore di servizio settimanali da 18 a 30.

Quanto alla spesa, rientra nei parametri stabiliti. Anzi, il tetto di spesa del personale del Comune di Forio, in rapporto alle entrate correnti deve essere del 27,00% e tale rapporto nel triennio 2017/2019 è stato rispettivamente: per il 2017 del 19,97%M per il 2018 del19,85%; per il 2019 del 20,88%. Tanto da far scrivere che «quindi c’è ampio spazio per le assunzioni di nuovo personale».

E dunque questo incremento di spesa «che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull’obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale».

Per i sei vigili assunti a tempo parziale viene dunque incrementata la percentuale di part-time incrementando l’orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e trasformando il part-time da verticale ad orizzontale. Il tutto a far data dal 4 settembre, quando saranno scaduti i contratti a tempo determinato, ed «al fine di meglio assicurare l’efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi» come richiesto dal Comando. A beneficiarne, lo ricordiamo: Impagliazzo Giovanni, Savio Nicola, Trofa Davide, Barra Fabio, D’Ambrosio Daniele e Di Maio Almerinda.