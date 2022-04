Vigili urbani a Forio, un maggio tra assunzioni e denunce

Forio non trova pace. Come i lettori de Il Dispari sanno, il comune di Forio deve completare il rinnovo del fabbisogno e sta procedendo a numerose assunzioni. Il primo slot è stato quello che ha messo al sicuro le firme contro Del Deo e, quindi, la tenuta della maggioranza. Il secondo slot, invece, sarà lo scorrimento della graduatoria dei vigili urbani. Il comune ha predisposto di scorrere sei posizioni. Il settimo o l’ottavo (usato come termine in maniera generale e non riferita alla graduatoria) però, non ci stanno e, da giorni, hanno fatto le pulci a tutti gli assunti e a tutti quelli che sono avanti con la graduatoria al fine di liberare qualche posto e sperare nell’assunzione.

E così è venuto fuori il caso di ammessi non in regola con il bando. Una denuncia circostanziata che sembra destinata ad esplodere ha messo in agitazione il mondo politico foriano. Una raccomandata inviata ai consiglieri comunali e a vari altri indirizzi farebbe luce sulle posizioni dei singoli ammessi e vincitori di concorso.

Stando alla denuncia, tre vigili urbani avrebbero partecipato al bando, superando le varie prove, senza, però, essere in possesso dei requisiti previsti dal bando stesso.

Nel frattempo, come già vi avevamo informato, il comune di Forio sta provvedendo ad un’altra infornata di assunzioni in vista delle prossime elezioni.

E così, al termine di una lunga e complicata determina che ripercorre il tumultuoso percorso di questo concorso, il dott. Enzo Rando, dirigente del settore 3 ha “ritenuto pertanto poter procedere all’assunzione a far data dal 1 maggio 2022 di tali dipendenti con profilo di istruttore di vigilanza categoria C1, part time al 50%: Esposito Francesco Paolo; Di Maio Nello; Calise Francesco; Regine Nicola; Di Massa Lisa; Fedele Gaetano.