Vigili urbani, a Forio arrivano le bodycam per gli agenti

Con la determinazione n. 930 del 21 maggio 2025, il Comune di Forio ha proceduto all’acquisto di bodycam destinate alla Polizia Locale. Il provvedimento, firmato dal Comandante della Polizia Municipale e Responsabile del Servizio, Ing. Giovangiuseppe Iacono, rientra nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’equipaggiamento degli agenti, con l’obiettivo di adeguare progressivamente gli strumenti operativi alle attuali esigenze del servizio.

Le bodycam sono state acquistate tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla ditta Advanced Medialab Consulting di Giuseppe Colella, con sede in Via Giovanni Castellaccio n.21. La spesa sostenuta dall’amministrazione ammonta a 20.477,70 euro, imputata al capitolo 3152/2025 dedicato alle attrezzature per la sicurezza della Polizia Locale.

Utilizzo e finalità

L’introduzione delle bodycam risponde a diverse esigenze operative. Innanzitutto, quella di garantire una maggiore tutela per gli agenti durante i controlli sul territorio, in particolare in contesti che possono presentare criticità. Inoltre, le registrazioni video possono contribuire a una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività istituzionali, rappresentando un ulteriore elemento di tracciabilità delle operazioni.

Si prevede che la presenza di questi dispositivi possa anche avere un effetto dissuasivo rispetto a comportamenti aggressivi o inadeguati nei confronti degli operatori, oltre a fornire un supporto probatorio in caso di contenziosi o procedimenti giudiziari.

A commentare la misura è stato il sindaco di Forio, Stani Verde, che ha dichiarato: “L’acquisto delle bodycam per la Polizia Locale rappresenta una scelta che riteniamo utile, in linea con le attuali direttive in materia di sicurezza urbana. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un passo necessario per adeguare il nostro corpo di polizia a strumenti ormai utilizzati in molti comuni. La loro presenza servirà a documentare con maggiore precisione le situazioni operative, offrendo un quadro più chiaro sia per chi opera che per chi osserva.”

Senza particolari proclami, l’introduzione delle bodycam si inserisce in un processo di aggiornamento dell’equipaggiamento in dotazione alla Polizia Locale di Forio. Uno strumento in più, utile alla gestione ordinaria del territorio, che l’amministrazione ha ritenuto opportuno adottare per rafforzare la documentazione e il controllo delle attività svolte dagli agenti.