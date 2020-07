Vigili “lacchesi” per Dionigi. “Spiagge Sicure”, Barano assume 3vigili dalla graduatoria di Lacco Ameno

L’Amministrazione comunale di Barano si attiva per concretizzare il progetto “Spiagge sicure – Estate 2020” dopo l’ammissione al finanziamento di 32.000 euro e la firma del protocollo d’intesa in Prefettura. Una iniziativa finanziata dal Fondo per la sicurezza urbana istituito nel 2018 dal Ministero dell’Interno.

Quest’anno, però, ai soliti controlli nei confronti dei venditori ambulanti abusivi, si dovranno affiancare attività straordinarie alla luce dell’emergenza sanitaria. In particolare, dunque, «l’attività di prevenzione dovrà riguardare anche la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19».

La partecipazione a tale iniziativa consente ai Comuni l’assunzione di vigili urbani a tempo determinato, proprio per disporre di maggiori risorse umane da destinare ai controlli.

Trattandosi di attività da porre in essere nel periodo estivo e da avviare dunque con urgenza, il Comune non poteva bandire un concorso ad hoc. E così Dionigi ha pensato di utilizzare la graduatoria di concorso di altro Ente, nel caso specifico del Comune di Lacco Ameno, che aveva concluso la procedura concorsuale nel 2018. Una possibilità, come è noto, espressamente prevista dalla normativa vigente e che consente ai Comuni, in caso di mancanza di graduatorie proprie, di attingere ad altre. Il tutto anche con la finalità «dì ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione».

A Dionigi servono tre vigili stagionali a tempo pieno per due mesi. E non avendo Barano graduatorie disponibili a cui attingere per procedere alle assunzioni, è stata richiesta la disponibilità agli altri Comuni isolani e da Lacco Ameno è arrivata la risposta positiva. Inoltre, come si riporta nella delibera di Giunta che approva l’assunzione e la convenzione, «i primi tre candidati in posizione utile per l’assunzione, contattati per le vie brevi, hanno manifestato la propria disponibilità».

Tutto a posto, dunque. Firmata la convenzione, si potrà formalizzare l’assunzione.

La spesa per il pagamento degli stipendi ai tre agenti di Polizia Locale verrà coperta dal finanziamento ottenuto e comunque è già previsto che il Comune si farà carico di costi residui per la realizzazione del progetto.