La Regione Campania ha affidato anche il servizio di trasporto scolastico tra Procida e Monte di Procida. In realtà si tratta di una conferma. Al timone delle rotte del canale resta infatti la Ippocampo. L’operatore marittimo attivo nel golfo di Napoli ha visto confermarsi da Palazzo Santa Lucia l’aggiudicazione del collegamento via mare in convenzione tra Monte di Procida e Procida per la durata dell’anno scolastico e precise ante tra il 13 settembre e il 10 giugno del 2023. La compagnia si è aggiudicata in via definitiva l’appalto, con una offerta di 142.124 euro.

L’importo a base di gara era invece di 162.360 euro. Il servizio è istituito è sfruttato in particolare dagli studenti che frequentano l’istituto nautico che ha sede sull’isola. Il programma di esercizio prevede che nei giorni di scuola l’operatore dovrà offrire due partenze una alle 7.30 e l’altra alle 7.50 da Monte di Procida e il rientro dall’isola di Graziella dovrà essere garantito alle 13.10 e alle 14.10. La nave impiegata sulla rotta dovrà essere in grado di accogliere almeno 50 passeggeri al coperto, il bando fissava anche gli obblighi tariffari per corsa singola di 4,20 euro quella ordinaria, 1,50 euro per i residenti e per gli abbonamenti mensili per studenti e pendolari la cifra è di 22 euro.